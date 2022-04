GPU Arc Alchmiest : surface et nombre de transistors

Des GPU qui se fondent dans la masse des puces NVIDIA et AMD actuelles.

Le 30 mars dernier, Intel a présenté ses GPU ACM-G10 et ACM-G11 à la base de la série Arc Alchemist. Si vous vous demandez où se situent ces puces en matière de surface et de nombre de transistors par rapport aux GPU NVIDIA et AMD, voici de quoi satisfaire votre curiosité.

Rappelons que l’ACM-G10 est le meilleur des deux GPU d’Intel. Dans les deux cas, les puces bénéficient d’une gravure en 6 nm par TSMC. Sur le papier, les puces d’Intel bénéficient d’un petit avantage : la plupart des GPU Navi 2x reposent sur le 7 nm tandis que les GPU GA des RTX 3000 de NVIDIA sont gravés en 8 nm par Samsung. Seul le GPU Navi 24 d’AMD, qui équipe les RX 6500 / 6400 / 6300, est également basé sur le N6 de TSMC.

ACM-G10

Avec une surface de 406 mm² et 21,7 milliards de transistors, le GPU ACM-G10 se situe entre les GPU Navi 21 et Navi 22 d’AMD ; GA103 et GA104 de NVIDIA bien que le nombre de transistors du premier soit toujours inconnu. Côté performance en revanche, avec une puissance FP32 de 13,5 TFLOPS, le GPU d’Intel boxe plutôt dans la catégorie des GPU Navi 22 et GA104.

GPU Intel ACM-G10 AMD Navi 21 AMD Navi 22 Nvidia GA103 Nvidia GA104 Carte graphique Arc A770M Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6850M GeForce RTX 3080 Ti Laptop GeForce RTX 3080 Laptop Performance (FP32) 13,5 TFLOPS 18,7 TFLOPS 13,2 TFLOPS 16,7 TFLOPS 13,6 TFLOPS Nombre de transistors 21,7 milliards 26,8 milliards 17,2 milliards ? 17,4 milliards Surface 406 mm^2 519.8 mm^2 335 mm^2 496 mm^2 392 mm^2 Nœud de gavure TSMC N6 TSMC N7 TSMC N7 SF N8 SF N8

ACM-G11

L’ACM-G11 n’est pas un GPU très impressionnant et se place même derrière les Navi 24 d’AMD et GA102 de NVIDIA. Ses principaux atouts sont un bus mémoire de 96 bits, une interface PCIe 4.0 x8 ainsi qu’une des moteurs de d’encodage/décodage plus modernes.

GPU Intel ACM-G11 AMD Navi 24 Nvidia GA107 Carte graphique Arc A370M Radeon RX 6500M GeForce RTX 3050 Ti mobile Performance (FP32) 3 TFLOPS 4,48 TFLOPS 3,76 TFLOPS Nombre de transistors 7,2 milliards 5,4 milliards ? Surface 157 mm^2 107 mm^2 ? Nœud de gravure TSMC N6 TSMC N6 SF N8

Vous l’aurez constaté, les GPU d’Intel ne se distinguent pas vraiment. Dans l’ensemble, leurs spécifications ne dénotent pas à côté de celles des GPU RDNA 2 et Ampere de NVIDIA ; seulement ces deux architectures ont été inaugurées en 2020. Si l’ACM-G10 reste dans le coup aujourd’hui, on voit mal comment il pourra rivaliser avec les GPU RDNA 3 d’AMD et Ada Lovelace de NVIDIA haut de gamme attendus cet automne.

Source : Tom’s Hardware US