Intel détaille sa gamme de cartes graphiques mobiles Arc Alchemist

Six références en tout réparties dans des séries Arc 3, Arc 5 et Arc 7.

Cela s’est joué à quelques heures près, mais Intel a donc bien lancé ses premières cartes graphiques Arc Alchemist au premier trimestre 2022. L’entreprise a détaillé l’intégralité de sa gamme de GPU mobiles Arc A-Series. Les premiers PC portables munis de telles solutions arriveront en avril.

Intel divise sa gamme en trois séries, Arc 3, Arc 5 et Arc 7. La série Arc 3 contient deux références, les A350M et A370M. Ces deux cartes graphiques possèdent 4 Go de GDDR6. La série Arc 5 comporte une seule carte, l’A550M, dotée de 8 Go de VRAM. Enfin, la série Arc 7 renferme deux modèles, l’A730M et l’A770M munies de respectivement 12 et 16 Go de GDDR6.

Les cartes graphiques Intel ARC Alchemist dotées d’un GPU DG2-512 débarqueront en mai, au plus tôt

Performances de l’Arc A370M

Toutes ces cartes sont élaborées à partir de deux SoC, l’un avec 96 Xe Vector Engines (XVE) l’autre autorisant jusqu’à 512 XVE. La plus petite puce s’appelle ACM-G11, la plus grande l’ACM-G10. Chaque cœur Xe renferme 16 XVE et 16 unités XMX (moteurs matriciels). Les moteurs vectoriels XVE peuvent effectuer 16 opérations FP32, 32 FP16 et 64 INT8 par cycle. Les moteurs matriciels XMX peuvent quant à eux effectuer 128 opérations FP16/BF16, 256 INT8, ou 512 INT4/INT2 par cycle. Intel n’a pas renseigné les fréquences, mais en tablant sur 1,55 GHz pour l’ACM-G11, les performances avoisinent les 3 TFLOPS FP32 / 25 TFLOPS FP16. Ces valeurs pourraient attendre 13,5 TFLOPS FP32 et 108 TFLOPS FP16 pour l’ACM-G10.

Pour illustrer les performances de sa A370M, Intel se garde bien de les comparer à celles de solutions NVIDIA ou AMD ; la société préfère prendre l’iGPU Iris Xe du Core i7-1280P comme point de comparaison.

Par ailleurs, pour accompagner la sortie de ses cartes graphiques dédiées, Intel proposera un nouveau panneau de configuration appelé Arc Control.

Parmi les arguments utilisés par la société pour promouvoir ses GPU, citons un support complet du codec AV1 ou encore les gains conférés par la technologie DeepLink.