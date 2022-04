AMD vante la supériorité de sa Radeon RX 6500M sur l’Intel Arc A370M

Par le biais d’un message posté sur Twitter, AMD a réagi aux annonces faites par Intel à propos de ses GPU Arc Alchemist. L’entreprise dirigée par Lisa Su a publié un diagramme comparant les performances de l’Arc A370M et celles de la Radeon RX 6500M.

Notez que lors de sa présentation du 30 mars, Intel n’a pas comparé frontalement ses cartes graphiques aux solutions de ses deux concurrents AMD et NVIDIA. La firme s’est bornée à confronter l’Arc A370M à l’iGPU Iris Xe du Core i7-1280P (96 unités d’exécution, rréquence graphique dynamique maxi de 1,45 GHz).

AMD n’a pas eu les mêmes égards et a décidé de mesurer les performances des deux cartes sur cinq jeux : Hitman 3, Total War Saga Troy, F1 2021, Strange Brigade et enfin Final Fantaisy XIV. Tous ces jeux ont des réglages définis sur moyen, exception faite de Strange Brigade, et s’affichent en 1080p. Les configurations exactes ne sont pas précisées ; en général, AMD est plutôt fair-play pour ce genre de comparaisons.

Intel tease une première carte graphique Arc desktop

Deux cartes graphiques assez proches sur le papier

L’Arc A370M possède 8 cœurs Xe, 8 unités de ray tracing et 4 Go de GDDR6 sur un bus de 64 bits. De son côté, l’AMD Radeon RX 6500M mobilise 16 unités de calcul, également 4 Go de GDDR6 sur un bus de 64 bits. Les deux solutions ont des TDP configurables entre 35 et 50 W. De fait, ces deux références partagent plusieurs points communs.

Carte graphique Intel Arc A370M AMD Radeon RX 6500M Nœud de fabrication TSMC N6 TSMC N6 Architecture Intel Xe-HPG AMD RDNA2 Surface du die 157 mm² 107 mm² Nombre de transistors 7,2 milliards 5,4 milliards Unités FP32 1024 1024 VRAM 4 Go GDDR6 64-bit 4 Go GDDR6 64-bit cTDP 35-50W 35-50W

À en croire les relevés de l’entreprise, sa Radeon RX 6500M se montre de 27 % à 114 % plus performante que l’Arc A370M d’Intel. Notez que les deux cartes graphiques délivrent plus de 60 images par seconde en moyenne sur les cinq titres.

Au-delà des performances dans les jeux, précisons que la carte graphique Arc Alchmist d’Intel supporte pleinement le codec AV1 contrairement à la Radeon RX 6500M d’AMD.