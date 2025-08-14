GTA 6 : la date de sortie modifiée ? Le PDG de Take-Two s’exprime sur le sujet

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, se dit « très confiant » dans le respect de la date de sortie de GTA VI fixée au 26 mai 2026, tout en évitant de trop alimenter les attentes après le report de 2025, soulignant que Rockstar vise « la perfection » pour ce titre attendu depuis plus d’une décennie.

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a réitéré sa certitude quant au respect de la date de sortie de Grand Theft Auto 6, prévue pour le 26 mai 2026, lors d’un entretien accordé à CNBC. « Mon niveau de conviction est très, très élevé », a-t-il déclaré, tout en tempérant ses propos : « Nous évitons de trop alimenter les attentes. »

Un optimisme prudent après un premier report

Initialement annoncé pour 2025, le jeu avait été repoussé d’un an en février dernier, Rockstar invoquant la volonté d’« atteindre la perfection ». Zelnick avait alors qualifié ce délai supplémentaire d’« important » pour le développement. Depuis 2020, le studio consacre l’essentiel de ses ressources au projet, bien que d’autres productions (comme Mafia: The Old Country) occupent aussi ses équipes.

Cette assurance contraste avec les multiples déclarations similaires faites avant l’annonce du report initial. À l’époque, Zelnick avait à plusieurs reprises exprimé une « grande confiance » dans le respect de la fenêtre 2025 – une période définie de manière large (seulement par une année), sans date précise. Le choix d’une date exacte cette fois (26 mai 2026) pourrait indiquer une planification plus rigoureuse, mais certains observateurs restent sceptiques, compte tenu des précédents.

Un enjeu colossal pour Rockstar et Take-Two

GTA 6 représente l’un des lancements les plus attendus de l’industrie, 12 ans après GTA V. Son développement, décrit comme une priorité absolue depuis 2020, s’inscrit dans une stratégie de « dépassement des attentes », caractéristique de Rockstar. « Leur réputation repose sur des titres exceptionnels qui surpassent ce qu’on en attend », a rappelé Zelnick, sans fournir de détails concrets sur l’avancée des travaux.

La prudence du PDG reflète aussi les risques financiers : un nouveau report pourrait impacter les résultats de Take-Two, qui mise sur GTA VI pour relancer sa croissance après plusieurs trimestres mitigés. Les joueurs et investisseurs devraient en savoir plus d’ici le premier trimestre 2026, lorsque les dernières phases de production seront finalisées.