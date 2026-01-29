GTA 6 : pourquoi Rockstar envisagerait de supprimer totalement les versions physiques au lancement

Take-Two prévoirait de lancer Grand Theft Auto 6 exclusivement en numérique le 19 novembre afin d’éviter que des fans n’effractionnent magasins et usines pour voler des copies physiques, comme cela a déjà été tenté par le passé selon d’anciens employés Rockstar.

Take-Two Interactive envisagerait de ne pas commercialiser de copies physiques de Grand Theft Auto 6 lors de son lancement prévu le 19 novembre. Cette stratégie potentielle viserait à sécuriser la sortie du jeu face aux risques de vols de disques et d’intrusions physiques signalés par des sources proches du développement.

GTA 6 est un risque pour Rockstar ?

Selon Reece Reilly, commentateur connu sous le pseudonyme “Kiwi Talkz” et citant des échanges avec d’anciens employés du studio Rockstar Games, la décision de privilégier un format dématérialisé répondrait à des menaces concrètes. Le rapport indique que des individus ont par le passé tenté de pénétrer dans les locaux de l’entreprise en utilisant de fausses pièces d’identité ou en survolant les fenêtres à l’aide de drones pour capter des images et des vidéos.

L’objectif de l’éditeur serait d’empêcher que des stocks physiques ne soient subtilisés dans les usines de fabrication ou les commerces de détail avant la date officielle, limitant ainsi la diffusion d’informations non autorisées.

Évoquant la possibilité de cambriolages visant les stocks physiques, Reece Reilly a déclaré sur la plateforme X :

« Il existe un certain nombre de fans […] qui s’introduiraient sans hésiter dans les magasins de détail et les installations de fabrication pour voler des disques, et des personnes en interne pourraient également les faire fuiter. »

Des fuites précédentes qui ont traumatisé

Le rapport établit un parallèle avec des incidents similaires survenus dans le secteur du divertissement. Il cite notamment le cas du jeu Starfield en 2023, dont des copies avaient circulé illicitement avant la sortie officielle, ainsi que les cambriolages de magasins visant des cartes à collectionner Pokémon.

Si Take-Two confirme cette orientation vers une distribution “digital-first”, cela pourrait marquer un changement significatif dans la gestion logistique des lancements majeurs de l’industrie vidéoludique. Le jeu est attendu pour le 19 novembre.