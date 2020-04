GTX 1650 G6 : plein de modèles chez Galax et Palit

Officialisée depuis peu, la GTX 1650 armée de mémoire GDDR6 continue d’être déclinée chez les différentes marques. Après des références chez Gigabyte, Zotac ou encore Evga, voici des modèles en provenance de Galax et Palit.

Galax, aussi connue sous la désignation KF2A, propose une gamme bien étoffée, avec quatre cartes. On retrouve une Galax GTX 1650 GDDR6 standard et sa variante EX-OC, overclockée d’usine. Elles reposent sur un système de refroidissement avec radiateur monobloc et une paire de turbines de 80 mm. La carte standard a les fréquences préconisées par NVIDIA, soit 1590 MHz en Boost. Le modèle EX-OC monte à 1605 MHz.

Une GTX 1650 passive chez Palit

L’entreprise a aussi élaboré un modèle Low Profile et une GTX 1650 Prodigy. La GTX 1650 GDDR6 LP est munie de deux ventilateurs de 40 mm. La fréquence Boost reste à 1590 MHz. Elle mesure 166 x 69 x 34 mm sans bracket et 182 x 121 x 39 mm avec. La GTX 1650 GDDR6 Prodigy se contente pour sa part d’un seul ventilateur de 80 mm et d’une fréquence Boost de 1590 MHz. Toutes ces références bénéficient de la solution logicielle 1-Click OC facilitant l’overclocking. Elles puisent leur énergie du slot PCIe de la carte mère grâce à leur TDP de 75W. Pour la connectique, elles offrent un DVI-D, un HDMI 2.0b et un DisplayPort 1.4.

Palit propose la gamme suivante : Palit GeForce GTX 1650 GamingPro, GamingPro OC, KalmX, StormX et StormX OC. Vous pouvez retrouver des détails pour chacune des cartes en suivant les liens ci-dessus. Notez que les GTX 1650 GamingPro embarquent un connecteur PCIe 6 broches. Enfin, pour les utilisateurs à la recherche de silence, vous pouvez regarder du côté de la KalmX, refroidie de manière passive.