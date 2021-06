Intel commercialisera des SSD Optane P5800X de 3,2 To cette année

Proposée dans des capacités de 400 Go, 800 Go et 1,6 To, cette gamme accueillera bien un modèle de 3,2 To dans les prochains mois.

En fin d’année dernière, Intel a lancé sa gamme de SSD Optane P5800X en PCIe 4.0 x4. La firme prévoyait des modèles de 400 Go, 800 Go, 1,6 To et même 3,2 To ; or, jusqu’ici, elle ne propose que les trois premières capacités. Un rapport de Computerbase a récemment suggéré que cette version pourrait ne jamais voir le jour ; Kristie Mann, en charge de la branche Optane chez Intel, a contredit cette hypothèse en indiquant à Tom’s Hardware US qu’un modèle de 3,2 To arriverait bien d’ici la fin d’année.

Elle a déclaré : « La série Intel Optane SSD DC P5800X est actuellement disponible dans les capacités de 400 Go, 800 Go et 1,6 To, et nous prévoyons que le disque de 3,2 To sera disponible plus tard dans l’année ».

Mémoire 3D Xpoint de 2e génération

Si Intel a stoppé de vendre des SSD Optane pour les PC grand public, en revanche, l’entreprise n’a pas abandonné le secteur des centres de données. Cette gamme P5800X embarque de la mémoire 3D XPoint de deuxième génération. Les SSD sont capables d’atteindre une vitesse de lecture séquentielle de 7,2 Go/s et une vitesse d’écriture séquentielles de 4,8 Go/s ; une belle progression par rapport à leurs ancêtres P4800X, passés en statut EOL (End of Life) en avril dernier. Bien qu’Intel ait infirmé l’abandon du P5800X de 3,2 To et promis une sortie cette année, la firme n’a toutefois pas donné de date exacte. Pour obtenir de la mémoire 3D XPoint, Intel s’approvisionne auprès de Micron, et la disponibilité serait assez limitée actuellement.

Gamme Optane P5800X Optane P4800X Facteur de forme 2,5 pouces U.2 2,5 pouces U.2 / Carte d’extension Interface PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4 Capacités 400/800/1600/3200 Go 375/750/1500 Go Vitesse de lecture séquentielle 7,2 Go/s 2,4 Go/s Vitesse d’écriture séquentielle 4,8 Go/s 2 Go/s Vitesse de lecture aléatoire 1,5 million IOPS 550 000 IOPS Vitesse d’écriture aléatoire

1,150 million IOPS 500 000 IOPS DWPD (Device Writes Per Day) 100 30/60

Sources : ComputerBase, Tom’s Hardware US