Intel dévoile ses cartes graphiques Arc Pro A30M, A40 et A50 pour stations de travail

Alors qu’en ce moment tous les regards sont tournés vers ses nouvelles cartes graphiques Arc Alchemist pour le grand public et le marché gaming, avec par exemple l’Arc A380 que nous avons testée, Intel dévoile une toute autre gamme de cartes destinées cette fois-ci au marché professionnel et aux stations de travail : les Arc Pro.

Arc A40 Pro – Crédit : Intel Arc A50 Pro – Crédit : Intel

Deux cartes desktop, une puce mobile

Trois nouveaux produits font donc leur apparition au catalogue d’Intel : l’Arc Pro A30M destiné au marché des ordinateurs portables, et surtout les Arc Pro A40 et A50 orientés stations de travail avec un format PCIe 16x low-profile (single-slot pour l’A40, dual-slot pour l’A50). Bien entendu basés sur l’architecture Xe déjà présente dans l’Arc A380 et les autres cartes à venir de cette gamme, ces GPU prennent en charge l’accélération matérielle du ray-tracing, proposent des fonctionnalités de machine learning et sont capable d’encoder matériellement des flux vidéo en AV1.

Arc Pro A40 Arc Pro A50 Arc Pro A30M

(Mobile) Gravure TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 Fréquence de base 2000 MHz 2000 MHz 2000 MHz Cœurs Xe 8 8 8 Render Slices 2 2 2 Coeurs RT 8 8 8 XMX Engines 128 128 128 Xe Vector Engines 128 128 128 Type Mémoire 6Go GDDR6 6Go GDDR6 4Go GDDR6 Largeur Bus 96-bit 96-bit 64-bit Bande Passante Mémoire 192 Go/s 192 Go/s 128 Go/s Sorties vidéo 4x mini-DP 1.4 avec audio 4x mini-DP 1.4 avec audio Jusqu’à 4x General 50w Peak Power in a Single Slot Form Factor 75w Peak Power in a Dual Slot Form Factor 35-50w Peak Power and ISV Software Certified Performance (pic) 3.5 TFLOPs (SP) 4.8 TFLOPs (SP) 3.5 TFLOPs (SP) TDP 50W 75W 35-50W Prix ? ? ?

Ces cartes graphiques Arc Pro supportent les principales API du marché (DirectX 12 Ultimate, OpenCL 2.1, OpenGL 4.6 Vulkan 1.2…) et possèdent quatre sorties vidéo miniDP 1.4 avec support audio, malgré leur format compact. Notons enfin que, tout comme l’Arc A380, les Arc Pro A40 et A50 utilisent une interface PCI-Express 4.0 8x « seulement ».

Arc A30M Pro – Crédit : Intel

Ces différents GPU devraient être disponibles d’ici la fin de l’année, mais Intel propose en ce moment même des démonstrations des Arc Pro au SIGGRAPH, jusqu’au 11 aout.

