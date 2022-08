Le lancement chaotique des cartes Arc d’Intel se confirme, entre arrêt de production et désintérêt

En contact avec des sources proches des fabricants de cartes graphiques, notre confrère Igor Wallossek explique pourquoi certains d’entre-eux refusent de se lancer dans l’aventure Intel Arc. Au moins l’un d’entre-eux (son nom n’a pas été communiqué) ayant cédé aux « charmes » de ces nouvelles cartes aurait même arrêté leur fabrication, officiellement « en raison de problèmes de qualité ».

Gunnir Intel Arc A380 6Go Photon – Crédit : Igor’s Lab

Entre les retards accumulés ces derniers mois, la déception côté performances à la publication des premiers tests indépendants de l’Arc A380 ou encore un choix et des conditions de distribution des cartes graphiques des plus curieux, le lancement des Arc Alchemist est particulièrement chaotique.

Les fabricants de cartes graphiques pas vraiment convaincus

Intel a en effet préféré pousser en priorité ses produits sur le marché OEM/intégration plutôt que vers les ventes au détail. De plus, seul le marché asiatique est pour le moment fourni, qui-plus-est de façon chiche. De la gamme complète attendue chez Intel (voir ci-dessous), on ne trouve actuellement que l’A380 dans une poignée de configurations d’intégrateurs asiatiques. Le marché de détail (retail) n’est quant à lui composé que de deux références – uniquement de l’A380 là aussi – chez Gunnir et ASRock.

Carte graphique Arc A770 Arc A750 Arc A580 Arc A380 Arc A310 GPU ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G11 ACM-G11 Cœurs Xe 32 28 16 8 4 Cœurs FP32 4096 3584 2048 1024 512 Fréquence GPU 2,5 GHz À déterminer À déterminer 2 GHz 2 GHz VRAM 16 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 6 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 128-bit 96-bit 64-bit Vitesse mémoire 15,5 Gbit/s À déterminer À déterminer 15,5 Gbit/s À déterminer TBP 225W 225W 175W 75W 75W MSRP 349-399 dollars 279-349 dollars 200-249 dollars 129-139 dollars 99 dollars La gamme Arc Alchemist complète supposée

Les fabricants AIB (Add-in Boards) seraient particulièrement frileux pour lancer des cartes graphiques estampillées Intel, et cela depuis bien avant la publication des premiers tests de performances. Il faut dire que les principaux constructeurs de cartes graphiques disposent de stocks conséquents de Radeon et de GeForce, avec des prix qui baissent désormais sensiblement. Ces derniers sont donc contraints de les écouler le plus vite possible, impérativement avant l’arrivée des nouvelles gammes chez AMD et NVIDIA. Les chaines de production n’étant pas extensibles à l’infini, tout comme la trésorerie de ces fabricants, ce sont donc les modèles d’Intel, nouveau venu sur le marché, qui en pâtissent.

Ajoutez à cela que les conditions de RMA, de frais pour les pilotes ou encore de garanties tarifaires sont moins intéressantes que celles proposées par AMD et NVIDIA, et la décision de nombreux constructeurs de cartes graphiques devient vite compréhensible (et celle d’ASRock, partenaire de longue date d’AMD, d’être parmi les premiers à lancer une carte Arc n’en est que plus étonnante). Si Intel désire vraiment se faire une place sur ce marché très compétitif, il devra adapter sa façon de faire…

Source : Igor’s Lab