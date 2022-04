Intel lance son nouvel ASIC Blockscale

Intel a dévoilé son nouvel ASIC Blockscale. C’est un accélérateur matériel SHA-256 (Secure Hash Algorithm-256) pour les applications de blockchain proof-of-work. L’entreprise met surtout en avant son efficacité énergétique.

Balaji Kanigicherla, vice-président et directeur général d’Intel de la branche Custom Compute de l’Accelerated Computing Systems and Graphics Group, déclare : « La dynamique autour de la blockchain continue de se développer. C’est le moteur de l’informatique décentralisée et partagée, qui ouvre la voie à des modèles commerciaux innovants. Pour alimenter cette nouvelle ère de l’informatique, Intel propose des solutions capables d’offrir un équilibre optimal entre le débit de hachage et l’efficacité énergétique, quel que soit l’environnement d’exploitation du client. Les décennies de R&D d’Intel dans le domaine de la cryptographie, des techniques de hachage et des circuits à ultra-basse tension permettent aux applications blockchain de faire évoluer leur puissance de calcul sans compromettre la durabilité ».

Jose Rios, directeur général de la branche Blockchain and Business Solutions au sein du groupe Accelerated Computing Systems and Graphics d’Intel : « Intel s’engage à faire progresser la technologie blockchain de manière responsable, et nous sommes fiers de collaborer avec des entreprises qui créent un écosystème de crypto-monnaies plus durable à l’échelle mondiale et de leur fournir des solutions. L’Intel Blockscale ASIC va jouer un rôle majeur en aidant les sociétés de minage de bitcoins à atteindre à la fois des objectifs de durabilité et de mise à l’échelle du taux de hachage dans les années à venir. »

Premières livraisons au 3e trimestre 2022

Le taux de hachage de l’Intel Blockscale ASIC peut atteindre 580 GH/s. Intel renseigne une efficacité énergétique maximale de 26 J/TH ; une valeur qui correspond à celle des puces Intel Bonanza Mine 2.

Intel commencera les livraisons d’ASIC Blockscale à partir du troisième trimestre de 2022. La firme précise qu’ Argo Blockchain, Block Inc, Hive Blockchain Technologies et GRIID Infrastructure seront les premières entreprises à développer de nouveaux systèmes basés sur son ASIC.

