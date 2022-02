Intel Bonanza Mine 2 : des performances nettement supérieures à BMZ1

135 TH/S plutôt que 40 TH/s, et un rapport performance / prix plus attractif que les solutions concurrentes.

La semaine dernière, dans le cadre de l’ISSCC 2022 (International Solid State Circuit Conference), Intel a détaillé son mineur Bonanza Mine, lequel délivre jusqu’à 40 TH/s pour une consommation de 3600 W ; un ratio performance / watt loin d’être exceptionnel pour ce qui était avant tout un prototype. En effet, ce système est basé sur des ASIC BMZ1, c’est-à-dire de première génération. Or, Intel expédie déjà des puces de deuxième génération, BMZ2. Un dépôt auprès de la SEC en dévoile davantage à leur sujet : elles sont à l’évidence nettement plus efficaces.

Le document compare les performances du mineur BMZ2 au S19 Pro de Bitmain. Il renseigne une efficacité de 26 J/TH pour l’Intel Bonanza Mine 2 (BMZ2) ; elle est de 55 J/TH pour l’Intel Bonanza Mine 1. Le taux de hachage atteindrait 135 TH/s pour le mineur de nouvelle génération, contre 40 TH/s pour l’ancien.

Afin de comparer les différents mineurs disponibles sur le marché, nos confrères de Tom’s Hardware US proposent le tableau ci-dessous. Notez que les valeurs d’efficacité donnent 2800 W max pour le BMZ1, mais il est bien question de 3600 W dans les diapositives d’Intel.

Mineur Efficacité Performance Consommation Bitmain Antminer S19j XP 21,5 J/TH 140 TH/s 3010 W Intel Bonanza Mine 2 (BMZ2) 26 J/TH 135 TH/s 3510 W Bitmain S19j Pro 29,5 J/TH 110 TH/s 3250 W MicroBT Whatsminer M30S++ 31 J/TH 112 TH/s 3472 W Intel Bonanza Mine (BMZ1 – Prototype) 54 – 60 J/TH 34.5 – 47.7 TH/s 1863 – 2849 W Bitfury Clarke 56 J/TH 120 TH/s ? Canaan Avalon A9 58 J/TH 20 TH/s 1700 W

Un rapport performance / prix à l’avantage d’Intel

Quoi qu’il en soit, avec une efficacité de 26 J/TH, le mineur Bonanza Mine 2 serait dauphin du Bitmain S19j XP. Grosso modo, par rapport à BMZ1, qui a été conçu en 2018, BMZ2 se montre environ deux fois plus efficace et trois fois plus puissant. Le nombre de puces et le nœud de gravure ne sont pas connus. Pour Bonanza Mine 1, il y a 300 puces gravées en 7 nm (ce serait du 5 nm de TSMC pour BMZ2).

GRIID annonce un prix de 5625 dollars par mineur. La société a certainement accès à des remises / des prix de gros. Pour contextualiser ce montant, sachez qu’un mineur Bitman S19j Pro coûte entre 10 000 et 11 000 dollars actuellement. Surtout, Bitmain indexe ses tarifs sur le cours du Bitcoin, alors qu’Intel pratique un prix fixe.