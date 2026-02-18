Intel veut mettre de l’IA dans tous vos PC : voici ce que ça va changer

Intel prévoit qu’un PC sur deux sera doté de capacités IA d’ici 2026 grâce à ses processeurs Panther Lake, mais les consommateurs n’achètent pas encore ces machines pour leurs fonctions IA, ce qui pose la question de la viabilité de cette ambition.

Le PDG d’Intel Japon, Makoto Ohno, estime que la plateforme Panther Lake pourrait contribuer à faire du PC intégrant des capacités d’intelligence artificielle un standard du marché dès 2026.

Dans un entretien accordé au média japonais ITMedia, Makoto Ohno, directeur général d’Intel Japon, a partagé les projections de l’entreprise concernant l’évolution du marché des PC. Selon lui, d’ici 2026, un ordinateur vendu sur deux pourrait être un « PC IA », c’est-à-dire un appareil intégrant une unité de traitement neuronal (NPU) dédiée aux tâches liées à l’intelligence artificielle.

Une puissance de calcul IA en hausse, mais des usages encore limités

Les processeurs Panther Lake d’Intel embarquent une NPU de cinquième génération capable de fournir jusqu’à 50 TOPS (mille milliards d’opérations par seconde). Cette capacité de calcul dédiée à l’IA constitue l’un des axes de progression les plus notables de cette nouvelle génération de puces.

Toutefois, Makoto Ohno reconnaît lui-même que les consommateurs n’achètent pas encore ces machines pour leurs fonctions liées à l’intelligence artificielle. « Les raisons pour lesquelles les gens choisissent un PC IA aujourd’hui sont ses performances élevées et l’autonomie de batterie permise par l’utilisation d’une NPU », a-t-il expliqué, soulignant un décalage entre le discours commercial autour de l’IA et les motivations réelles d’achat.

Un objectif : banaliser le PC IA

Le dirigeant d’Intel Japon a exprimé la volonté de faire en sorte que les PC dotés de capacités IA ne soient plus perçus comme des produits haut de gamme, mais comme la norme du marché. « Je veux que les PC IA atteignent rapidement le stade où ils deviennent le standard. Pour le moment, ils sont considérés comme des modèles haut de gamme, mais nous devons faire en sorte qu’ils soient perçus comme “normaux” », a-t-il déclaré.

Intel entend également encourager le développement d’applications tirant parti des NPU, afin de créer un écosystème logiciel qui justifie l’investissement dans ce type de matériel.

Un marché encore sceptique

Du côté des consommateurs, l’accueil reste pour l’instant mitigé. Une partie du public considère les fonctions IA intégrées aux PC comme un argument de vente sans réelle utilité pratique au quotidien. Le déploiement de l’IA en local sur les appareils reste encore marginal par rapport aux solutions basées sur le cloud, et les laboratoires de recherche en IA de pointe se sont jusqu’à présent peu concentrés sur l’exécution en périphérie (edge computing).

Certains fabricants de PC commencent néanmoins à proposer des services exploitant ces capacités. Lenovo, par exemple, a lancé Qira, un assistant IA conçu pour fonctionner sur plusieurs appareils — PC, téléphones et objets connectés.

Une transition engagée, mais dont le rythme reste incertain

Si Intel affiche des ambitions claires pour démocratiser le PC IA à travers sa gamme Panther Lake, la concrétisation de cette vision dépendra en grande partie de la capacité de l’industrie logicielle à proposer des usages convaincants pour le grand public. La puissance de calcul est désormais disponible ; reste à déterminer si la demande suivra au rythme prévu par le fabricant de semi-conducteurs.