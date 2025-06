Intel confirme officiellement ses nouveaux processeurs, voici les détails révélés

Intel a officiellement confirmé ses prochaines générations de processeurs Nova Lake pour ordinateurs de bureau et portables, qui arriveront peu après les puces Bartlett Lake-S et Panther Lake.

Confirmation des plans pour les processeurs de bureau et portables

Alors qu’AMD a présenté un nouveau processeur récemment, Intel revient avec de nouvelles références pour très bientôt. Dans une présentation officielle publiée par Intel dans le cadre de son deck “Public Real-Time Gold”, l’entreprise a confirmé ses plans pour les prochaines générations de processeurs de bureau et portables. La société a récemment donné un premier aperçu de son silicium Panther Lake lors du Computex, mais prévoit ensuite de passer aux processeurs Nova Lake, qui sont désormais plus ou moins confirmés.

Bartlett Lake-S : une gamme de processeurs “P-Core Only”

Dans la présentation, Intel confirme d’abord la gamme Bartlett Lake-S, qui sera commercialisée sous la famille “Core Series 2”. Ces puces seront exclusivement composées de P-Cores et incorporeront jusqu’à 12 P-Cores. Il est important de noter que les processeurs Bartlett Lake-S sont dérivés des conceptions des 14e/13e générations et conserveront donc le SMT.

Ainsi, un processeur à 12 cœurs offrira jusqu’à 24 threads, et la gamme descendra jusqu’à deux cœurs. Ces processeurs seront compatibles avec les sockets LGA 1700/1800 et non avec le socket LGA 1851, qui est uniquement compatible avec les Arrow Lake-S et leur gamme rafraîchie récemment confirmée.

Les processeurs Bartlett Lake-S ont déjà été introduits pour les applications Edge, et nous avons vu jusqu’à présent six références, qui peuvent être consultées dans le tableau ci-dessous :

Bartlett Lake-S SKU 65W Hybrid Config (ADL/RPL) 45W Hybrid Config (ADL/RPL) 125W P-Core Only (BTL) 65W P-Core Only (BTL) 45W P-Core Only (BTL) Core 9 N/A N/A 12 P-Cores 12 P-Cores 12 P-Cores Core 7 8+16 (B0) 8+16 (B0) 10 P-Cores 10 P-Cores 10 P-Cores Core 5 6+8 (B0) 6+8 (B0) 8 P-Cores 8 P-Cores 8 P-Cores Core 5 6+4 (C0) 6+4 (C0) 8 P-Cores 8 P-Cores 8 P-Cores Core 3 4+0 (H0) 4+0 (H0) N/A N/A N/A Core 2+0 (H0) 2+0 (H0) N/A N/A N/A

Nova Lake-S : une nouvelle famille de processeurs

La famille de processeurs Nova Lake-S succédera aux familles Bartlett Lake-S et Arrow Lake-S. Elle devrait être compatible avec le socket LGA 1954 et comportera un nombre massif de cœurs, jusqu’à 52 cœurs, basés sur la dernière architecture Coyote Cove P-Core et Arctic Wolf E-Core. Ces puces représenteront une mise à niveau significative pour les propriétaires de PC de bureau souhaitant moderniser leurs machines.

Selon les rumeurs, Intel prévoit d’augmenter considérablement le nombre de cœurs P-Cores et E-Cores pour Nova Lake. Les rumeurs actuelles suggèrent jusqu’à 16 P-Cores et jusqu’à 32 E-Cores, et ces puces seront disponibles à la fois pour les ordinateurs de bureau et les portables.

Plans pour les ordinateurs portables

Côté portable, Intel prévoit de proposer ses prochains processeurs Panther Lake début 2026, qui seront suivis par les processeurs Nova Lake-U. La gamme Nova Lake-U remplacera les plateformes grand public et d’entrée de gamme, tandis que les familles haut de gamme Nova Lake-H et Nova Lake-HX seront introduites plus tard, une fois le volume de production augmenté. Intel prévoit de lancer de nombreuses familles de produits dans les années à venir, donc restez à l’écoute pour plus d’informations.