iOS 26 bêta 2 : voici toutes les nouveautés auxquelles vous avez droit

Apple a publié aujourd’hui la deuxième version bêta de ses prochaines mises à jour iOS 26 et iPadOS 26 pour les développeurs à des fins de test. Les développeurs enregistrés peuvent désormais télécharger la nouvelle version sur leur iPhone ou iPad gratuitement. La société a également publié la bêta 2 de macOS Tahoe 26 pour les développeurs.

Comme mentionné, la deuxième bêta pour développeurs d’iOS 26 et d’iPadOS 26 peut être téléchargée sur les modèles compatibles via l’application Paramètres sur votre iPhone et iPad. Notez que les nouvelles versions bêta ne seront disponibles qu’après avoir lié votre identifiant Apple à votre compte développeur, sinon, les versions n’apparaîtront pas dans l’application Paramètres. Une fois tout configuré, il vous suffit de lancer l’application Paramètres et de vous rendre dans Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta > puis de télécharger et d’installer la dernière bêta disponible.

iOS 26 est une mise à jour majeure présentant la refonte graphique la plus importante d’Apple depuis iOS 7. Il introduit un nouveau design appelé Liquid Glass, reflétant les appareils que la société prévoit de lancer à l’avenir, y compris des appareils pliables et son iPhone pour le 20ème anniversaire, qui aura un design tout écran. Il apporte également un certain nombre de fonctionnalités et de mises à niveau supplémentaires.

iPadOS 26 est également une mise à jour majeure, transformant l’iPad en un ordinateur à part entière. Apple a toujours commercialisé l’iPad comme un appareil pouvant remplacer un ordinateur, et iPadOS 26 est la mise à jour qui concrétise cette idée. Il offre un multitâche amélioré et un support étendu des fenêtres, similaire au Mac, et les similitudes avec macOS sont plus nombreuses que jamais.

En plus d’iPadOS 26 et d’iOS 26, Apple a également publié macOS Tahoe 26 pour les développeurs à des fins de test. La dernière bêta peut être installée sur les modèles de Mac compatibles via le mécanisme de mise à jour logicielle dans les paramètres du système. La mise à jour présente la même interface Liquid Glass que le reste des versions, car la société a unifié son approche de conception sur toute la gamme de produits. La mise à jour comprend également un certain nombre d’utilitaires supplémentaires pour une expérience utilisateur optimisée. Plus de détails sur les mises à jour seront partagés prochainement.