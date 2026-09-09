Incendie et monoxyde de carbone : les technologies connectées qui sécurisent la maison

Incendies, monoxyde de carbone, fuites d’eau… La maison connectée peut aussi veiller sur votre sécurité. Détection, alertes à distance et équipements interconnectés offrent aujourd’hui des moyens efficaces de protéger son logement.

La maison connectée ne se limite plus aux ampoules pilotées depuis un smartphone ou aux enceintes capables de répondre à une question. Les objets connectés commencent aussi à jouer un rôle dans la sécurité du logement. Encore faut-il distinguer les gadgets pratiques des technologies réellement utiles en cas de problème.

Dans ce domaine, les systèmes capables de détecter un danger, de transmettre une information à distance ou de faire communiquer plusieurs équipements peuvent apporter une véritable valeur ajoutée.

Des capteurs qui surveillent pendant que l’on n’est pas là

L’un des principaux intérêts de la maison connectée est de pouvoir continuer à surveiller un logement lorsque ses occupants sont absents. Une caméra peut détecter un mouvement, un capteur peut signaler une fuite d’eau et un détecteur peut avertir lorsqu’un niveau anormal de fumée ou de monoxyde de carbone est détecté.

Pour la sécurité incendie, le principe reste avant tout celui d’un détecteur classique : identifier rapidement la présence de fumée et déclencher une alarme sonore. En France, chaque logement doit disposer d’au moins un détecteur de fumée conforme aux exigences en vigueur, notamment avec le marquage CE associé à la norme NF EN 14604.

La technologie connectée ajoute une couche supplémentaire : l’information peut également être transmise au smartphone, ce qui permet de savoir qu’un événement est survenu même lorsque personne ne se trouve dans la pièce.

Le smartphone devient une interface de sécurité

C’est probablement l’une des évolutions les plus concrètes des équipements domestiques connectés. Au lieu de dépendre uniquement d’une sirène audible dans le logement, l’utilisateur peut recevoir des informations directement sur son téléphone.

Cette approche est particulièrement intéressante pour les risques qui ne sont pas toujours visibles. Le monoxyde de carbone, par exemple, est un gaz difficile à détecter sans équipement adapté. Un système combinant les deux fonctions permet donc de regrouper la détection de fumée et celle du CO dans un même dispositif.

Il existe aujourd’hui différentes familles de détecteurs de fumée et monoxyde de carbone, avec des niveaux de connectivité différents. Certains fonctionnent de manière autonome, tandis que d’autres peuvent être intégrés à un système connecté ou interconnecté.

L’interconnexion peut être aussi importante que le Wi-Fi

Dans une maison comportant plusieurs pièces ou plusieurs étages, recevoir une notification sur son téléphone n’est pas le seul enjeu. Lorsqu’un détecteur se déclenche, il peut être utile que les autres alarmes du logement réagissent également.

C’est le principe de l’interconnexion : plusieurs détecteurs communiquent entre eux afin qu’une alarme puisse être relayée dans différentes zones du logement. Cette fonction ne doit toutefois pas être confondue avec la connexion à Internet. Un système peut utiliser une liaison radio locale entre appareils sans nécessairement dépendre du Wi-Fi pour faire sonner les autres alarmes.

Cette distinction est importante lors du choix d’un équipement connecté. Le Wi-Fi sert notamment à communiquer avec une application et à transmettre certaines informations à distance, tandis que l’interconnexion locale répond à un autre besoin : diffuser l’alerte dans le logement.

Un exemple : le X-SENSE SC07-MR

Le X-SENSE SC07-MR détecteur de fumée et monoxyde de carbone illustre cette approche hybride.

Le détecteur associe la détection de fumée et de monoxyde de carbone, tout en pouvant être relié à une station de base SBS50. La connexion à l’application s’effectue via le Wi-Fi 2,4 GHz. Le système peut alors transmettre des alertes en temps réel sur le téléphone et permettre certaines opérations à distance, comme le test ou le mode silencieux.

Le SC07-MR propose également une interconnexion sans fil avec la station de base. Il est ainsi possible de construire un système de sécurité regroupant plusieurs équipements compatibles plutôt que de considérer chaque détecteur comme un appareil isolé. La compatibilité avec Home Assistant intéressera par ailleurs les utilisateurs qui souhaitent intégrer la sécurité à leur environnement domotique.

Autre fonction intéressante : l’application peut signaler une situation préventive lorsque la concentration de CO atteint 100 ppm. L’objectif n’est donc pas seulement de réagir à une alarme générale, mais aussi de disposer d’informations supplémentaires permettant de mieux comprendre ce qui se passe dans le logement.

Les concurrents suivent la même direction

X-SENSE n’est évidemment pas le seul fabricant à miser sur la connexion des dispositifs de sécurité. Kidde propose par exemple des alarmes combinant fumée et CO avec notifications en temps réel via son application et connexion Wi-Fi 2,4 GHz.

De son côté, First Alert propose également des alarmes connectées capables d’envoyer des notifications mobiles lorsqu’une présence de fumée ou de CO est détectée, avec des fonctions de test et de gestion depuis l’application.

La différence entre les systèmes se joue donc moins sur le simple fait d’être « connecté » que sur les fonctions réellement disponibles : type de détection, interconnexion, notifications, autonomie, compatibilité domotique et possibilités de contrôle à distance.

La technologie ne remplace pas les bonnes pratiques

Même le détecteur le plus connecté ne dispense pas d’une installation correcte et d’un entretien régulier. En France, le détecteur de fumée doit notamment être installé de préférence dans une circulation desservant les chambres et fixé solidement au plafond. Dans une maison à plusieurs niveaux, il est recommandé d’en installer un par étage.

La maison connectée apporte donc surtout une nouvelle manière de gérer des équipements de sécurité existants. Les notifications à distance, l’interconnexion et la centralisation des informations peuvent rendre le système plus réactif et plus facile à surveiller. Mais leur intérêt dépend toujours d’une installation adaptée et d’équipements correctement entretenus.

Pour une maison connectée réellement utile, la technologie n’est finalement pas celle qui multiplie les fonctionnalités : c’est celle qui intervient au bon moment, transmet une information compréhensible et continue de fonctionner lorsque l’utilisateur n’est pas devant son smartphone.