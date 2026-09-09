iPhone pliable : finalement, Apple ne proposerait pas d’iPhone “Ultra”

Changement de direction pour le supposé futur iPhone pliable ? Le nom ne serait finalement pas celui qui a circulé depuis des mois.

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Apple pourrait présenter son premier smartphone pliable lors de son événement prévu plus tard aujourd’hui. Selon les informations rapportées par Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, l’appareil s’appellerait l’« iPhone Duo ».

Pour ce modèle, le fabricant éviterait les appellations « Fold » ou « Ultra », fréquemment utilisées par des concurrents comme Samsung ou d’autres marques chinoises. L’entreprise opterait pour la dénomination « Duo », un nom précédemment employé par Microsoft pour le Surface Duo. L’appareil doit être présenté par le nouveau PDG d’Apple, John Ternus.

Design, composants et fonctionnalités

L’iPhone Duo adopterait un format pliable court et large, comparable à celui du Galaxy Z Fold 8. Il intégrerait la future puce A20 Pro et permettrait le multitâche avec l’affichage d’applications côte à côte, ainsi qu’une disposition d’interface à plusieurs volets inspirée de l’iPad.

Au dos, le téléphone serait équipé de deux capteurs photo de 48 mégapixels : un objectif principal et un ultra-grand-angle. La caméra frontale proposerait quant à elle une définition de 12 mégapixels pour les selfies et la visioconférence.

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L’appareil supporterait également l’Apple Pencil. Samsung avait proposé la prise en charge du stylet S Pen du Galaxy Z Fold 3 jusqu’au Galaxy Z Fold 6, avant de la retirer sur le Galaxy Z Fold 7 pour rendre le smartphone plus mince.

Tarifs et disponibilité

Aux États-Unis, le tarif de l’iPhone Duo débuterait à 2 000 dollars pour la version de base de 256 Go, soit 100 dollars de plus que le Galaxy Z Fold 8. La déclinaison intégrant 2 To de stockage atteindrait 3 000 dollars.

L’iPhone Duo devrait être disponible au début du mois d’octobre en deux coloris : bleu foncé et blanc.