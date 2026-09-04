iPhone 18 Pro et Ultra : voici le prix auquel ils devraient être vendus

Les tarifs des prochains iPhone se dévoilent, avec au final, une hausse moins brutale qu’escompté.

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À moins d’une semaine de la présentation de l’iPhone 18 Pro et du premier iPhone Ultra à écran pliant, plusieurs fuites d’informations permettent d’avoir un aperçu des prix pratiqués par Apple pour ses futurs smartphones.

L’iPhone Ultra pliant : des estimations situées autour des 2 000 dollars

Alors que les rumeurs initiales situaient le tarif de l’iPhone Ultra pliant entre 2 000 et 2 500 dollars aux États-Unis, de récents éléments apparus sur les sites de certains opérateurs suggèrent un positionnement dans le bas de cette fourchette.

Une première apparition a été relevée sur le site de Vodafone Égypte, où l’iPhone Ultra a été brièvement affiché à un prix de départ de 155 750 livres égyptiennes. Si la conversion directe dépasse les 3 000 dollars, la comparaison avec l’iPhone 17 Pro (actuellement vendu 88 799 livres égyptiennes sur ce marché) indique une hausse d’environ 75 %.

Une seconde fuite, associée à l’opérateur Vodafone en Australie et partagée par le compte @ev_downunder sur X, mentionne un prix de départ de 3 699 dollars australiens (soit environ 2 666 dollars américains). Comparé aux 1 999 dollars australiens demandés pour l’iPhone 17 Pro, cela représente une augmentation de 85 %.

Just confirmed with Vodafone Australia that the iPhone Fold will be available to pre-order on 12 Sep 2026!



Leaked pricing:



256GB: 3,699 AUD.

512GB: 4,199 AUD.

1TB: 4,699 AUD. — EVDownunder (@ev_downunder) September 3, 2026

Si l’écart de prix moyen par rapport à la génération précédente se maintient autour de 80 %, l’iPhone Ultra pourrait être commercialisé à 1 999 dollars aux États-Unis. De son côté, le cabinet d’études taïwanais TrendForce estime le prix d’entrée de cet appareil pliant à 2 099 dollars, ce qui constituerait une hausse de 91 % par rapport au modèle phare de l’an dernier. Des visuels suggèrent par ailleurs qu’une version argentée pourrait être proposée.

Sur le marché des appareils pliants, cet appareil fera face à plusieurs concurrents déjà installés :

Le Samsung Galaxy Z Fold 8, disponible depuis le mois dernier au tarif de 1 899 dollars pour la version 256 Go ;

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra, affiché à 2 099 dollars, qui propose des caractéristiques supérieures sur le plan des capteurs photo, des écrans et de la batterie ;

Le Motorola Razr Fold, proposé à 1 899 dollars ;

Le Google Pixel 10 Pro Fold, affiché à 1 799 dollars.

L’iPhone Ultra sera le seul modèle du secteur pliant à fonctionner sous iOS, un facteur susceptible d’influencer les ventes initiales.

iPhone 18 Pro et Pro Max : une hausse plus modérée que prévu

Concernant l’iPhone 18 Pro (attendu en trois coloris) et l’iPhone 18 Pro Max, les données publiées en Égypte font état de prix respectifs de 98 000 et 105 000 livres égyptiennes. Ces montants représentent une augmentation de 10 % pour l’iPhone 18 Pro et de 11 % pour l’iPhone 18 Pro Max par rapport aux modèles de l’année précédente dans ce pays.

© Yousif Ayman / Facebook

Si cette proportion s’applique au marché américain, la hausse serait de 100 dollars. L’iPhone 18 Pro Max débuterait ainsi à 1 299 dollars, soit un tarif identique à celui du Samsung Galaxy S26 Ultra.

De son côté, l’analyse du cabinet TrendForce prévoit une augmentation légèrement supérieure, située entre 149 et 200 dollars pour ces deux modèles. Ces différentes estimations restent inférieures à de précédentes projections qui évoquaient des hausses allant jusqu’à 300 dollars.

L’officialisation de l’ensemble de ces tarifs aura lieu lors de la conférence de présentation d’Apple la semaine prochaine.