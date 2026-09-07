Ils voulaient transformer Miami en Vice City pour la sortie de GTA 6, pour le shérif local, c’est non

Transformer Miami en “Vice City” à l’occasion de la sortie de GTA 6, voilà le projet fou de la maire de la ville. Cependant, le projet en question ne plaît pas à tout le monde.

© Rockstar Games

La mairesse du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a soumis en juin une proposition de partenariat marketing à l’éditeur Rockstar Games afin d’habiller plusieurs infrastructures publiques aux couleurs du jeu vidéo Grand Theft Auto VI. Révélé par une demande d’accès aux documents administratifs, ce projet suscite l’opposition du shérif local et de responsables du système judiciaire.

Le projet : un partenariat fou avec Rockstar Games

Le plan, intitulé « GTA VI × MDC » et relayé par le média The Miamian, propose d’utiliser des personnages et des références visuelles du jeu dans plusieurs espaces appartenant au comté, notamment l’aéroport international de Miami, PortMiami, des stations du Metrorail, le Tropical Park ainsi que la voie publique. L’idée, transformer Miami à l’occasion de la sortie de GTA 6.

Parmi les activités suggérées figure le « Vice City Motor Fest », un événement présenté comme familial et encadré, réunissant des voitures classiques, des véhicules personnalisés, des lowriders et des motos. À l’aéroport, la proposition mentionne un avion d’exposition aux couleurs de Vice City, un aménagement thématique de la zone de livraison des bagages, des cartes et étiquettes de valises personnalisées, ainsi que des panneaux indiquant « Welcome to Vice City » pour les passagers à leur descente d’avion.

D’autres aménagements sont évoqués dans le document, comme une installation portuaire inspirée du lieu fictif « Port Gellhorn » comprenant des conteneurs et des grutages, l’habillage des rames du Metromover, des plaques d’égout personnalisées, ou encore la création d’un espace communautaire baptisé « Vice City Radio Lab », destiné à la production musicale, à l’enregistrement de podcasts et au développement de jeux vidéo.

Pour le shérif, c’est un non catégorique

Bien que le contrat marketing ne soit pas formalisé, le shérif du comté de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, s’est prononcée contre cette initiative. Dans une déclaration publiée par le Miami Herald, elle souligne que la franchise repose sur des activités criminelles, incluant des meurtres, des vols, du trafic de drogue, des vols de voitures et des violences envers les forces de l’ordre, soit des actes que ses services combattent au quotidien.

Les propos du shérif ont été diffusés dans un communiqué par le commissaire du comté Juan Carlos Bermudez, membre du Parti républicain et candidat potentiel pour succéder à la mairesse démocrate en 2028. Rosie Cordero-Stutz et Daniella Levine Cava sont actuellement en concurrence pour obtenir des soutiens auprès de la commission du comté concernant des propositions budgétaires rivales pour le bureau du shérif en 2027.

Encore un espoir ?

L’appareil judiciaire local a également exprimé ses réserves. Dans une lettre adressée à la mairesse, la juge en chef Ariana Fajardo et le greffier Juan Fernandez-Barquin ont demandé que les tribunaux soient exclus de toute opération promotionnelle.

© Rockstar Games

S’ils reconnaissent dans leur courrier que l’accord pourrait représenter des retombées économiques importantes pour le comté de Miami-Dade, ils estiment que les palais de justice ne doivent pas être associés à un jeu vidéo dont les thèmes centraux reposent sur la criminalité et les poursuites policières.

Une modification du projet pourrait donc voir le jour et laisser entrevoir un projet démantelé de certains éléments, pour sa tenue. Cependant, rien n’est encore fait.