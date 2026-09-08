Utiliser vos disques de PS3 pour y jouer sur un émulateur PC, c’est possible, voici comment

L’émulateur RPCS3 franchit une nouvelle étape en permettant de jouer aux jeux PlayStation 3 directement depuis un disque Blu-ray, sans avoir à extraire les fichiers. Une fonctionnalité désormais disponible sur Windows, Linux, macOS et FreeBSD, sous réserve de la compatibilité du lecteur.

L’émulateur RPCS3 franchit une nouvelle étape en permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux PlayStation 3 directement depuis un disque Blu-ray, sans avoir à extraire les fichiers du jeu sur leur ordinateur.

Les disques physiques maintenant compatibles

Dans une annonce récente, l’équipe de développement de RPCS3 indique que l’émulateur peut désormais fonctionner en mode « Plug and Play » avec les disques physiques, à l’instar d’une console PS3. Cette fonctionnalité évite ainsi la procédure habituelle, plus longue, qui consistait à copier l’intégralité du jeu sur le disque dur ou le SSD.

You can now play your PS3 games on PC… DIRECTLY FROM THE DISC DRIVE!



💿 PLUG AND PLAY! Owning your games as physical media allows you to play games released as far back as 20 years ago without relying on any servers!



See compatible disc drive models at https://t.co/nSzG5S954L pic.twitter.com/d1uKE7Bpyr — RPCS3 (@rpcs3) September 6, 2026

Il y a sept mois, RPCS3 avait déjà simplifié le processus en autorisant le chargement direct des fichiers ISO. La nouvelle mise à jour va plus loin en supprimant l’étape de l’extraction des données, réduisant encore le temps nécessaire pour lancer un jeu.

Cette avancée est le fruit des contributions de deux développeurs, digant73 et Megamouse. Par ailleurs, la compatibilité s’étend à plusieurs systèmes d’exploitation : après Windows, la lecture directe des disques PS3 est désormais possible sous Linux, macOS et FreeBSD.

Attention à la compatibilité

L’équipe de RPCS3 précise cependant que tous les lecteurs Blu-ray ne sont pas capables de lire correctement les disques de jeux PS3. Pour vérifier la compatibilité de leur matériel, les utilisateurs sont invités à consulter la liste dédiée sur le site de l’émulateur et à tester l’accès aux fichiers du jeu en insérant un disque PS3 dans leur lecteur.

https://x.com/rpcs3/status/2096669803993829481

Cette mise à jour s’ajoute à une série de récentes améliorations, comme le chargement des ISO chiffrés ou l’intégration des jeux PS3 à la bibliothèque Steam, qui avaient déjà permis de gagner du temps et de l’espace de stockage.