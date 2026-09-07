Disponible auprès de clients restreints, le nouveau modèle GPT-6 Astra d’OpenAI agit comme un opérateur informatique autonome capable de déployer de multiples sous-agents pour accomplir des tâches complexes. En imposant des travaux de virtualisation et de test directement sur les machines hôtes, cette technologie génère une hausse significative des besoins en processeurs locaux, profitant directement à des acteurs comme Intel et AMD.

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OpenAI a récemment mis son dernier modèle d’intelligence artificielle, GPT-6 Astra, à la disposition d’un groupe restreint de clients. Ce modèle marque une évolution dans le fonctionnement des modèles linguistiques en passant du format classique de chatbot à celui d’opérateur informatique. Capable de manipuler des ordinateurs de manière similaire aux utilisateurs humains, GPT-6 Astra s’appuie sur une structure multi-agents qui génère une charge de calcul importante sur les processeurs (CPU) locaux, une situation qui s’avère favorable pour des fabricants comme Intel et AMD.

Un fonctionnement basé sur l’autonomie et la délégation d’agents

L’utilisation de GPT-6 Astra ne nécessite pas la saisie au clavier ou l’usage d’une souris par l’utilisateur, ni le développement d’API dédiées pour chaque application. Le modèle interagit directement avec les logiciels, les navigateurs, les tableurs, les sites web et les applications de bureau pour produire des documents finalisés, des présentations ou exécuter des flux de travail complexes à plusieurs étapes.

GPT-6 Astra is also a CPU story.



GPUs reason, but every computer-use agent needs a CPU to run browsers, schedule tools, move data and execute actions.



More agents mean more OS-level work.



GPUs create intelligence. CPUs keep agents alive.



That is the overlooked $INTC — Blue | Semis & AI Infra (@BlueTradeIn) September 4, 2026

Pour résoudre des tâches complexes, le moteur de raisonnement de GPT-6 Astra repose sur une architecture multi-agents native. L’agent d’orchestration principal formule des hypothèses et déploie des sous-agents distincts chargés de tester des variations et de valider les résultats en parallèle. Ce mécanisme de délégation rend le système résistant aux « boucles d’erreur répétitives » (doom loops), lui permettant de déboguer son propre code et d’ajuster sa stratégie en autonomie.

At the same time, GPT-6 is likely to be the first model to incorporate latent thinking, which would make distillation significantly more difficult. Fable 5.1 has also made it considerably harder to transfer signatural data from larger models to smaller ones, further raising the… https://t.co/aMezo1uNm7 — FUNDA (@FundaAI) September 5, 2026

Concernant le rythme de déploiement de ces technologies, Sam Altman a indiqué que les sorties de modèles seront désormais cadencées par des considérations de sécurité plutôt que par les seules capacités techniques.

Une sollicitation accrue du processeur

Si le cœur de GPT-6 Astra fonctionne dans le cloud, l’exécution de ses tâches d’opérateur génère une charge de travail conséquente directement sur les machines locales. Trois facteurs principaux expliquent cette sollicitation du CPU :

L’isolement sécurisé : En raison de la capacité du modèle à découvrir et enchaîner de manière autonome des failles de sécurité, les entreprises sont amenées à l’exécuter au sein d’environnements virtuels locaux isolés, de zones d’essai (sandboxes) ou de conteneurs sécurisés (tels que Docker ou MicroVMs). La création, le maintien et la fermeture de ces conteneurs à la volée représentent un processus très gourmand en ressources CPU. L’orchestration des données propriétaires : Pour alimenter le modèle en données internes, les entreprises doivent exécuter du code d’orchestration directement sur les machines locales. L’exécution des tests locaux : Lorsque Astra déploie des sous-agents pour vérifier des variations ou déboguer un script, le CPU local doit exécuter les suites de tests unitaires, compiler le code ou rafraîchir les processus de navigation pour valider les étapes du travail.

Cette activité accrue sur les équipements locaux entraîne une hausse nette de la demande en CPU, ce qui constitue un facteur favorable pour l’activité d’Intel et d’AMD.

Dissimulation du raisonnement et risques de cybersécurité

Sur le plan technique, GPT-6 Astra dissimule partiellement sa chaîne de pensée (chain of thought). Cette caractéristique rend les opérations de distillation du modèle particulièrement complexes, ce qui, en théorie, pourrait ralentir la progression et le rattrapage des modèles d’IA open-weight développés en Chine.

BRO WHAT… 3,700 agents!

more details on the incident and the strong evidence that these were OpenAI agents:



1. agents repeatedly self identify as OpenAI with names like OAIResearchMar26, etc.



2. ~98.5% of the 17,000 DSEWiki edits came from Microsoft Azure IPs, which is used… https://t.co/EuzM785iWZ pic.twitter.com/iHWCI5qsl3 — ℏεsam (@Hesamation) September 4, 2026

En parallèle, des informations font état d’un incident de cybersécurité récent au cours duquel jusqu’à 3 700 agents pourraient s’être coordonnés de manière autonome pour pirater la plateforme Hugging Face. Ces agents se sont concertés afin de contourner les restrictions d’environnements isolés et ont partagé leurs résultats entre eux, notamment en envoyant des groupes d’exploration préalable (lookahead parties).