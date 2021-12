Jeux gratuits : Ubisoft offre un opus d’Anno, l’Epic Games Store accorde gracieusement Prison Architect

Dès aujourd’hui et pendant encore quelques jours, deux jeux sont à glaner sans sortir la CB. Le premier est Prison Architect, offert sur l’Epic Games Store ; le second est Anno 1404 History Edition, donné par Ubisoft. L’offre dure jusqu’à jeudi prochain 17 heures dans le premier cas, jusqu’au 14 décembre 15 heures dans le second.

Développé par Double Eleven et Introversion Software, Prison Architect est sorti en octobre 2015. Le titre vous proposer de gérer une prison. « Seuls les gardiens de prison les plus impitoyables seront capables de confiner les plus cruels des détenus. Dans Prison Architect, vous devrez concevoir et développer votre établissement pénitencier personnalisé. »

Anno 1404 History Edition est une réédition du jeu éponyme paru en 2009 : « Redécouvrez Anno 1404 et son extension, Venise, améliorés et optimisés pour les systèmes d’exploitation modernes ». C’est le quatrième opus majeur de la célèbre franchise. Il succédait à Anno 1701 et a été suivi par Anno 2070 en 2011, Anno 2205 en 2015 puis Anno 1800 en 2019.

Un fan réalise un remake de Zelda Ocarina of Time dans l’Unreal Engine 5 assez impressionnant

Deux jeux peu gourmands

Dans les deux cas, les configurations minimales sont plutôt conciliantes. Pour jouer à Prison Architect, il faut un PC équipé au minimum d’un processeur Intel Core2 Duo 2,4 GHz / AMD 3 GHz ; d’une solution graphique NVIDIA 8600 ou équivalent Radeon ; de 6 Go de RAM. Le titre occupe 400 Mo d’espace disque.

Les exigences minimales d’Anno 1404 sont les suivantes : processeur AMD FX 4130 / Intel Core i3-3220 ; carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD R7 265 ; 4 Go de RAM. L’espace disque requis n’est pas précisé.

Pour récupérer vos copies gratuites d’Anno 1404 History Edition et de Prison Architect, suivez les liens. Ils coûtent respectivement 15 et 25 euros hors période promotionnelle.

Les 50 meilleurs jeux de stratégie (RTS) de l’histoire