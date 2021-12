Un fan réalise un remake de Zelda Ocarina of Time dans l’Unreal Engine 5 assez impressionnant

Les remakes de Zelda sous l’Unreal Engine 4 sont nombreux. La palme de l’excellence revient incontestablement à celui de Zelda : Ocarina of Time réalisé par CryZENx. Seulement cela ne vous aura pas échappé, depuis mai, la nouvelle mouture du moteur d’Epic Games, l’Unreal Engine 5, est disponible. Nous avons déjà pu découvrir de nombreuses réalisations, parmi lesquelles un superbe remake de The Simpsons : Hit and Run, d’Oblivion, ou encore de Bioshock ; mais jusqu’à présent, pas l’ombre d’un Link. Une absence désormais corrigée grâce à la vidéo ci-dessous, publiée sur la chaîne RwanLink.

La séquence dévoile le village Cocorico présent dans le jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Pour mémoire, la parution de ce titre remonte à 1998 sur Nintendo 64. L’auteur de ce remake, RwanLink, est a priori francophone. Il précise : « J’espère que ce concept va vous inspirer 🙏 En tant que fan qui à grandi avec le légendaire Zelda Ocarina of Time, je me suis toujours demandé à quoi pourrais ressembler ce jeux avec les technologies d’aujourd’hui comme une résolution 4k et le DLSS mais aussi les nouvelles améliorations de l’Unreal Engine 5 tel que l’illumination globale en temps réel avec Lumen et aussi le puissant Nanite qui me permet de travailler avec des model d’une qualité de film. Le premier épisode de cet série est dédié au village Cocorico que j’ai voulus recréer afin de montrer une version du village avec un nouveau look next gen ».

Quid de la configuration ?

Le rendu est effectivement assez bluffant, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’une simple cinématique. En revanche, le framerate paraît très souffreteux. Malheureusement, l’auteur de la chaîne YouTube ne précise pas sa configuration.

RwanLink ne propose pas son projet en téléchargement. Sa chaîne contient d’autres vidéos inspirées de Zelda, mais sous Unreal Engine 4. N’hésitez pas à y faire un tour pour en découvrir davantage.

