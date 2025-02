La AMD Radeon RX 9070 devrait être annoncée très prochainement

AMD prévoit de présenter officiellement sa série de cartes graphiques Radeon RX 9070 avant la fin du mois de février. Ce lancement marquera l’introduction des GPU RDNA 4 sur le segment grand public, un domaine où AMD cherche à renforcer sa position face à NVIDIA.

Un calendrier de lancement ajusté

Initialement pressentie pour la fin janvier, la sortie des Radeon RX 9070 a été repoussée à février, avec une disponibilité en magasin attendue d’ici mars. Selon un rapport de Benchlife, AMD organiserait une conférence de presse dédiée à la gamme RX 9000, bien que la date exacte reste à confirmer. Cette stratégie pourrait permettre à AMD d’observer les annonces de NVIDIA concernant ses GPU Blackwell avant d’ajuster sa communication.

Deux modèles attendus

La gamme RX 9070 devrait inclure deux modèles principaux : la Radeon RX 9070 XT et la Radeon RX 9070, toutes deux dotées d’une mémoire vidéo pouvant atteindre 16 Go. La RX 9070 XT viserait le segment occupé par la RTX 4070 Ti, tandis que la RX 9070 chercherait à concurrencer la RTX 4070. Contrairement aux générations précédentes, AMD semble concentrer son attention sur le marché des GPU grand public, sans prévoir d’alternative aux modèles haut de gamme de NVIDIA, tels que la future RTX 5090.

Une stratégie orientée vers le milieu de gamme

Le positionnement d’AMD sur le segment mainstream pourrait offrir une alternative intéressante aux acheteurs recherchant un bon équilibre entre performance et coût. L’approche vise à capter une part de marché plus large, en particulier face à la gamme RTX 4000 de NVIDIA. Avec une annonce attendue pour février et une commercialisation probable en mars, il faudra attendre les détails techniques et les premiers tests pour évaluer l’impact réel de cette nouvelle génération de cartes graphiques.