AMD dévoilera ce jour de nouveaux processeurs, GPUs ainsi que le FSR 4

AMD s’apprête à dévoiler ses nouveautés lors du CES 2025, avec une conférence prévu le 6 janvier. La société présentera des produits destinés aux joueurs, ainsi qu’à d’autres segments comme les plateformes commerciales et l’intelligence artificielle.

RDNA 4 : une nouvelle génération de GPU Radeon RX 9000

Les Radeon RX 9000, basées sur l’architecture RDNA 4, devraient inclure deux principales variantes : la Navi 48 pour le haut de gamme et la Navi 44 pour l’entrée de gamme. Ces GPU viseront un positionnement compétitif sur le marché, en répondant aux offres concurrentes actuelles et à venir. La gamme comprendra des modèles pour ordinateurs de bureau et ordinateurs portables, ainsi que des rafraîchissements basés sur l’architecture RDNA 3 et une version intermédiaire RDNA 3.5 pour les APU Ryzen AI Max “Strix Halo”.

Parmi les modèles attendus, la Radeon RX 9070 XT semble être la carte la plus performante de cette génération, selon les fuites. Elle sera accompagnée d’autres références adaptées à différents usages.

Ryzen 9000 : des processeurs pour le gaming et le multitâche

Du côté des processeurs, AMD introduira de nouveaux modèles dans la famille Ryzen 9000 avec 3D V-Cache, dont les Ryzen 9 9950X3D et Ryzen 9 9900X3D. Respectivement équipés de 16 et 12 cœurs, ces processeurs visent à combiner des performances de jeu optimisées et une puissance de calcul multithread renforcée.

La structure des caches reste similaire à celle des précédents modèles, avec une combinaison de dies CCD intégrant à la fois des caches empilés en 3D et des fréquences élevées. Ces processeurs ne devraient pas présenter de régressions au niveau des fréquences par rapport à leurs prédécesseurs Ryzen 9000X.

FSR 4 : un pas vers l’intelligence artificielle

AMD prévoit également de lancer la quatrième version de sa technologie de super-échantillonnage, FSR 4. Contrairement aux versions précédentes, FSR 4 adoptera une approche basée sur l’intelligence artificielle, rejoignant ainsi les solutions DLSS de NVIDIA et XeSS d’Intel. Ce changement vise à améliorer la qualité visuelle et la génération de frames tout en facilitant l’intégration avec les moteurs de jeu.

Mobilité et autres annonces

En plus des GPU et des processeurs de bureau, AMD dévoilera également des nouveautés pour les appareils mobiles. Parmi celles-ci, les Ryzen AI Max “Strix Halo” devraient offrir des performances améliorées grâce à RDNA 3.5. La gamme inclura aussi les Fire Range “Zen 5 HX” et les Ryzen Z2, ces derniers étant destinés aux consoles portables de nouvelle génération.

Comment suivre cet événement ?

Le CES 2025 promet d’être riche en annonces pour AMD, avec des produits couvrant un large éventail de besoins. Les passionnés de technologie et les joueurs sont invités à suivre l’événement en direct pour découvrir ces innovations.