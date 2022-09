La Fnac casse le prix du Xiaomi Redmi Note 11 Pro et propose plein de cadeaux

Voir l’offre chez la Fnac

La Fnac propose en ce moment une offre qui saura répondre à tous les besoins de ceux qui cherchent un smartphone et sont intéressés par le streaming. En vous rendant sur le site de l’enseigne, vous pouvez en effet vous procurer un Xiaomi Redmi Note 11 Pro pour seulement 329€ au lieu de 399€. Et ce n’est pas tout !

Pour tout achat du smartphone à prix mini, la Fnac vous propose également :

Un Kit Streamer Go offert.

Une coque offerte.

1 mois d’abonnement offert pour la plateforme BrutX.

4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium ou Famille.

Un smartphone performant et un kit Streamer Go avec 36 LED

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro vous propose des performances au top grâce à son processeur MediaTek Helio G96. Et pour encore plus de fluidité, il offre également un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il est ainsi parfait pour le gaming et vous permet de profiter de vos contenus préférés dans une immersion totale.

Côté photo, il est très polyvalent et propose un capteur principal de 108Mp, mais aussi un objectif ultra grand angle et un objectif macro.

Enfin, il propose une batterie longue durée de 5000 mAh avec une charge turbo de 67W. Il peut donc tenir plus d’une journée et se recharger à 100% en très peu de temps.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est accompagné dans cette offre d’un Kit Streamer Go. Celui-ci propose des lumières blanches et colorées, 36 LED et une batterie de 60mAh. Il s’adapte à tous les smartphones grâce à son système de pince universel.

Pour profiter de cette offre, il suffit simplement de se rendre chez la Fnac tant qu’il reste encore du stock ! Et si vous n’avez pas un grand budget, pas de panique. La Fnac vous propose le paiement en 3 ou 4 fois à partir de 82,25€/mois.