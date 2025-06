La nouvelle norme HDMI 2.2 offre des débits impressionnants

Le HDMI Forum a récemment annoncé la sortie de la spécification HDMI 2.2, offrant une bande passante doublée par rapport à la version précédente, HDMI 2.1. Cette nouvelle version, introduite dans les années 2000, a évolué pour supporter des résolutions plus élevées et des flux audio multiples.

La spécification HDMI 2.2 introduit la certification Ultra96, permettant à ces câbles d’offrir jusqu’à 96 Gbps de bande passante. Cela dépasse la limite de 80 Gbps de l’interface DisplayPort 2.1 UHBR20. La version précédente, HDMI 2.1, était limitée à 48 Gbps, et la HDMI 2.2 double cette bande passante, permettant de supporter des résolutions et des taux de rafraîchissement plus élevés. Avec une telle bande passante, HDMI 2.2 peut supporter des configurations allant jusqu’à 4K@480Hz, offrant des visuels presque non compressés.

L’interface peut également supporter des modes jusqu’à 8K@240Hz ou 10K@120Hz, et rend même possible le 16K@60Hz. Bien que ces capacités ne deviennent pas la norme pour le grand public dans un avenir proche, les fabricants de matériel adopteront probablement la nouvelle interface, comme ils l’ont fait avec le DP 2.1, qui est légèrement inférieur à HDMI 2.2.

Les câbles HDMI 2.2 Ultra96 supportent toutes les fonctionnalités de HDMI 2.2 et font partie du programme de certification Ultra Cable. Chaque modèle et longueur doit être testé et certifié, avec une impression d’identification sur le câble. Des étiquettes officielles anti-contrefaçon HDMI doivent être apposées sur tous les emballages, et les câbles subissent des tests de conformité tout au long de leur cycle de vie.

Pour obtenir la certification HDMI 2.2 Ultra96, les fabricants de câbles doivent apposer l’étiquette Ultra96 sur leurs câbles. Sinon, la bande passante de 96 Gbps n’est pas garantie, même si les câbles sont estampillés HDMI 2.2. Les câbles HDMI 2.2 Ultra96 seront également rétrocompatibles, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés sur des écrans avec des ports HDMI 2.1 et plus anciens, bien que la vitesse de 96 Gbps ne soit pas accessible.

En ce qui concerne les produits compatibles HDMI 2.2, seuls les prochains GPU Radeon d’AMD ont été mentionnés. Ces GPU limiteront l’interface à 64 Gbps, bien qu’une limite de 80 Gbps puisse également exister. Néanmoins, l’actuel HDMI 2.1 reste suffisant pour les jeux et les visuels à haute résolution et à haut taux de rafraîchissement, sauf si l’on possède une technologie d’affichage de pointe supportant jusqu’à 16K de résolution.