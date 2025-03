Apple pourrait lancer une Apple Watch avec caméra intégrée ?

Apple pourrait lancer des modèles d’Apple Watch avec caméra à l’avenir ? C’est la rumeur qui court, pour booster l’IA sur la montre et proposer de nouvelles fonctionnalités.

Apple envisage d’équiper ses futurs modèles d’Apple Watch de caméras, une avancée qui s’inscrit dans le cadre de son initiative en intelligence artificielle (IA). Cette démarche vise à permettre aux smartwatches d’interagir avec des objets du monde réel grâce à l’intelligence visuelle.

Une caméra dans l’Apple Watch, réaliste ?

Selon un récent rapport, Apple prévoit d’intégrer plusieurs caméras dans ses futurs modèles d’Apple Watch. Ces caméras ne seraient pas uniquement destinées à capturer des images ou des vidéos, mais joueraient un rôle crucial dans les fonctionnalités liées à l’IA. Cette initiative fait suite à plusieurs brevets déposés par Apple, qui mentionnaient déjà l’intégration de caméras sur ses smartwatches.

Mark Gurman, dans sa newsletter ‘Power On’ pour Bloomberg, discute de l’ajout de caméras dans les futurs modèles d’Apple Watch. Ces caméras permettraient d’exploiter l’intelligence visuelle pour diverses fonctions liées à l’IA. Cependant, il n’est pas précisé si ces capteurs seront utilisés pour d’autres usages.

Plus pratique pour les utilisateurs

Bien que les iPhones restent les principaux appareils pour capturer des images et des vidéos, l’Apple Watch pourrait offrir une commodité supplémentaire. Les utilisateurs pourraient effectuer ces opérations sans sortir leur smartphone de leur poche. Toutefois, la qualité des images capturées par ces wearables pourrait être inférieure en raison de leur taille compacte.

Les modèles Apple Watch et Apple Watch Ultra sont tous deux envisagés pour ces mises à niveau. Le modèle régulier pourrait intégrer un capteur sous l’écran, tandis que la taille de l’Apple Watch Ultra permettrait d’ajouter une unité sur le côté, près de la Digital Crown. Ces ajouts pourraient être disponibles dès 2027, la même année que le lancement prévu des nouveaux AirPods équipés de caméras.

Une installation pas si simple

L’intégration de ces fonctionnalités dépendra de la capacité des équipes concernées et de la direction d’Apple à mener à bien cette tâche ambitieuse. Récemment, Apple a fait face à des retards et à des poursuites judiciaires concernant ses fonctionnalités d’intelligence artificielle, notamment un retard dans la mise à jour de Siri, repoussée à 2026. De plus, un remaniement au sein de la hiérarchie d’Apple a vu John Giannandrea, responsable de l’IA, être remplacé par Mike Rockwell, qui a supervisé le développement de l’Apple Vision Pro.

Cette initiative marque une étape importante dans l’évolution de l’Apple Watch, soulignant l’engagement d’Apple à intégrer l’IA dans ses produits pour offrir de nouvelles expériences utilisateur.