L’Assistant ChatGPT pourrait remplacer Google Bard dans nos smartphones

© Jernej Furman / Wikimedia Commons

L’année 2023 a vu l’intelligence artificielle générative se faire connaître par le grand public ; 2024 devrait marquer son avènement, principalement via l’intégration de chatbots dans nos smartphones et ordinateurs. Dans le premier cas, nous pensons surtout à l’assistant Bard de Google, qui s’est récemment montré sur Android ; dans le second, au Copilot de Microsoft, qui va désormais squatter nos claviers. Quant à ChatGPT, très répandu sur PC, il devrait aussi envahir les smartphones.

C’est ce que suppose la version 1.2023.352 de ChatGPT : elle comprend une nouvelle activité appelée com.openai.voice.assistant.AssistantActivity. Celle-ci trahit la possibilité de remplacer le Google Assistant par ChatGPT sur un dispositif Android ; l’ambition d’OpenAI de supplanter Google dans ce domaine.

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est pas activée par défaut et ne fonctionne pas, même lorsqu’elle est initialisée manuellement (elle se ferme presque instantanément après le lancement). À l’évidence, elle est donc toujours en cours de développement.

Un Google moins hégémonique ?

Seulement vous l’aurez compris, OpenAI souhaite faire de son ChatGPT une alternative à l’Assistant Google avec Bard sur les terminaux Android. Et pour ceux qui se poseraient la question, rien n’empêche le recours à des assistants tiers sur le système d’exploitation : Microsoft a proposé Cortana, Amazon Alexa, etc. Il est tout à faire possible de configurer un autre assistant que celui de Google en guise de chatbot par défaut.

À ce stade, l’assistant ChatGPT sur Android n’est donc pas au point, mais celui de Google avec Bard ne l’est pas non plus. Une certitude : ces entreprises vont se livrer une guerre des chatbots au cours des prochains mois.

Impossible de savoir qui en sortira vainqueur ; parmi les moteurs de recherche, Google s’est imposé grâce à la pertinence de ses algorithmes, mais rien ne dit que sur le terrain des assistants, le géant de Mountain View sera aussi hégémonique.

En tout cas, le trucage de la présentation de Gemini n’est pas un indicateur très positif des avancées de la société en matière d’IA (Gemini est le modèle qui alimente l’assistant Bard ; celui de ChatGPT est GPT-4).

Source : AndroidAuthority