Un iPhone avec appareil photo 200 MP ? Il va falloir attendre longtemps, mais ça arriverait

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait adopter une nouvelle architecture de capteur pour son iPhone 21, prévu pour 2028, ouvrant la voie à des capteurs de 200 mégapixels et à l’enregistrement vidéo en 8K.

Apple utilise actuellement à la technologie dite « Flip-Chip » pour les capteurs grand-angle de ses iPhone. Ce procédé consiste à retourner le capteur afin que ses contacts électriques soient orientés directement vers la carte mère de l’appareil.

Cette configuration présente un avantage en termes d’encombrement, ce qui contribue à maintenir des épaisseurs réduites sur les appareils. En revanche, elle pose des problèmes de dissipation thermique, ce qui explique en partie pourquoi les capteurs grand-angle restent techniquement en retrait par rapport aux capteurs principaux sur les iPhone actuels.

Une arrivée pour l’iPhone 21 ?

D’après les prévisions de Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, Apple envisagerait de changer d’approche pour l’iPhone 21. L’entreprise étudierait l’adoption de la technologie COB (Chip On Board), qui place le capteur face vers le haut, à l’inverse du Flip-Chip, et fait appel à un câblage par fils plutôt qu’à des billes de soudure. Ce changement permettrait une meilleure précision d’alignement optique et, surtout, une dissipation de la chaleur plus efficace.

C’est précisément ce point thermique qui serait au cœur des limitations actuelles. Apple se limiterait à des capteurs de 48 mégapixels sur ses appareils photo grand-angle, notamment parce que des capteurs de plus haute résolution, comme des modèles de 200 mégapixels, généreraient trop de chaleur dans la configuration actuelle.

Si la technologie COB résout ce problème, elle pourrait permettre à Apple de franchir ce cap. Dans la même logique, l’enregistrement vidéo en 8K, jusqu’ici absent des iPhone, deviendrait techniquement envisageable.

Un fournisseur déjà prêt

Kuo indique par ailleurs que Sunny Optical serait bien positionné pour devenir fournisseur de ces nouveaux capteurs. L’analyste ne fait toutefois pas explicitement le lien entre l’adoption du COB et l’introduction des capteurs 200 mégapixels ou de la vidéo 8K, ce sont des déductions logiques qui s’appuient sur les avantages techniques de cette architecture.

Il convient de replacer ces informations dans leur contexte : l’iPhone 21 ne serait pas attendu avant 2028, et ces rumeurs portent donc sur une feuille de route encore lointaine. Kuo lui-même attribue à ces prévisions un niveau de certitude partiel.