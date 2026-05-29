YouTube renforce l’affichage des contenus générés par intelligence artificielle

La plateforme de vidéo en ligne déploie un nouveau système d’étiquetage pour signaler plus clairement aux utilisateurs les vidéos produites ou modifiées par des outils d’IA générative.

YouTube a annoncé des modifications dans la façon dont les contenus générés par intelligence artificielle sont signalés sur sa plateforme. Ces changements concernent aussi bien les vidéos longues que les Shorts, et visent à rendre l’information plus visible pour les spectateurs.

Un label plus visible qu’auparavant

YouTube, qui avait déjà intégré de nouveaux outils IA en 2025, renforce sa politique de transparence. Jusqu’ici, la mention relative à l’IA pouvait facilement passer inaperçue. Désormais, lorsqu’une vidéo contient des images photoréalistes significativement modifiées ou entièrement générées par des outils d’IA, un label « AI » doit obligatoirement y figurer. Pour les vidéos longues, il apparaîtra au-dessus de la description. Pour les Shorts, il s’affichera directement en superposition sur la vidéo, dans les deux cas à des emplacements plus en vue qu’auparavant.

Les contenus animés, non réalistes ou faiblement retouchés par l’IA feront également l’objet d’une mention, mais celle-ci restera accessible uniquement dans la description développée, sans mise en avant particulière.

Détection automatique en cas d’oubli

YouTube lance également des mécanismes de détection automatique pour identifier les vidéos générées par IA lorsque les créateurs n’ont pas effectué la déclaration eux-mêmes. La plateforme demandait déjà à ses utilisateurs de signaler ce type de contenu depuis 2024, mais passe maintenant à une approche algorithmique pour combler les lacunes. Les créateurs qui estiment qu’un label a été appliqué à tort auront la possibilité de le contester via YouTube Studio.

Les vidéos produites à l’aide des propres outils d’IA de YouTube, comme Veo ou Dream Screen, seront quant à elles systématiquement marquées comme générées par IA. Il en ira de même pour les contenus intégrant des métadonnées conformes au standard C2PA, un protocole technique destiné à identifier de manière fiable les médias issus de l’intelligence artificielle.

Pas de conséquences sur la monétisation

YouTube a tenu à préciser que ces nouveaux labels n’auront aucune incidence sur la recommandation des vidéos ni sur leur monétisation. La plateforme présente ces ajustements comme un moyen de concilier transparence envers les spectateurs et liberté pour les créateurs de contenu.

Cette annonce s’inscrit dans une série de mesures liées à l’IA prises par la filiale d’Alphabet ces derniers mois. Google continue d’intégrer progressivement des fonctionnalités d’intelligence artificielle à YouTube, tout en utilisant la vaste bibliothèque de vidéos publiques de la plateforme pour entraîner ses propres modèles de langage et systèmes de chatbot.