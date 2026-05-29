C’est la fin d’une ère : Call Of Duty Warzone disparaît définitivement de vos anciennes consoles !

Activision a confirmé que son battle royale gratuit sera retiré des consoles de dernière génération dans les prochains mois, coïncidant avec le lancement de Call of Duty : Modern Warfare 4.

La page se tourne pour les joueurs restés sur PS4 et Xbox One. Activision a annoncé que Call of Duty : Warzone sera déréférencé sur ces deux plateformes à partir du 4 juin 2026, ce qui signifie qu’il ne sera plus possible de le télécharger. Dans un second temps, le jeu deviendra entièrement injouable sur ces consoles avec l’arrivée de la Saison 1 de Call of Duty : Modern Warfare 4, attendue aux alentours du 23 octobre 2026.

Modern Warfar 4 arrive, Warzone s’en va

Cette annonce a été faite en parallèle de la présentation officielle de Modern Warfare 4, dont il avait déjà été confirmé qu’il ne sortirait pas sur les consoles de huitième génération. La décision d’y mettre également fin pour Warzone s’inscrit dans la même logique, même si elle touche une audience potentiellement plus large. Warzone étant gratuit, il représentait pour beaucoup de joueurs le seul moyen de continuer à accéder à l’univers Call of Duty sans passer à une console plus récente.

Les joueurs qui ont téléchargé le jeu avant le déréférencement pourront continuer à y jouer durant quelques mois, jusqu’à ce que le coup d’arrêt définitif soit donné avec le lancement de la Saison 1.

Un contexte économique difficile

Cette décision intervient dans un contexte économique tendu. Le prix des consoles de nouvelle génération a augmenté ces derniers temps, y compris celui de la Nintendo Switch 2, sortie l’an dernier. Par ailleurs, Valve a annoncé récemment une hausse du prix du Steam Deck, en invoquant notamment la montée en flèche du coût des composants mémoire. Pour les joueurs qui avaient jusqu’ici fait le choix de rester sur leur ancien matériel, les options se réduisent donc considérablement.

Call of Duty franchit ainsi officiellement le cap de la génération actuelle, laissant derrière lui une partie de sa base de joueurs qui n’est pas encore en mesure, ou ne souhaite pas, renouveler son équipement.