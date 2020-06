Le Core i9-9900K perd sa boîte de type dodécaèdre

Le roi déchu va désormais devoir se contenter d’un emballage plus classique.

L’ancien porte-étendard Coffee Lake Refresh d’Intel, le Core i9-9900K, est désormais supplanté par le Core i9-10900K, une puce Comet Lake-S munie de dix cœurs. Mais outre son titre, l’ancien roi perd aussi une partie de son regalia. En l’occurrence, son fameux emballage prenant la forme d’un dodécaèdre.

Cela ne signifie pas que l’entreprise décide de ne plus vendre ce processeur. Simplement, il devra maintenant s’accommoder d’un boîtier moins original que précédemment, d’un format cubique plus conventionnel.

Les Core i9-10900K et i5-10600K déballés

Des motivations logistiques

Ce changement serait principalement motivé par des problèmes logistiques. À cause de son emballage biscornu, Intel devait distribuer ce Core i9-9900K dans des caisses pouvant contenir moins d’unités. De plus, celles-ci nécessitaient un rembourrage en mousse conséquent pour assurer la stabilité et éviter les dommages pendant le transport.

Enfin, pour les nostalgiques, sachez que vous avez jusqu’au 26 juin pour passer commande d’un Core i9-9900K qui sera livré dans sa boîte historique. Qui sait, elle deviendra peut-être un jour collector…

Source : Tom’s Hardware US