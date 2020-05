Le Core i9-10900K défie les Ryzen 9 3900X et Ryzen 3950X

En début de mois, une vidéo du Core i5-10400 faisant ses preuves sur Cinebench, GTA V et Assassin’s Creed Odyssey en provenance de TecLab fuitait sur bilibili. C’est désormais au tour du porte-étendard des processeurs Comet Lake-S, le Core i9-10900K, de subir le même type de traitement. Le modèle 10 cœurs et 20 threads a été soumis à plusieurs tests sur CineBench R15 et R20, 3D Mark ou encore quelques jeux (non identifiés en raison de notre méconnaissance totale du mandarin). Pour la comparaison, les autres concurrents en lice sont les Ryzen 9 3900X et Ryzen 3950X.

Sur le papier, les deux processeurs d’AMD sont mieux armés que le Core d’Intel. En effet, ils embarquent respectivement 12 cœurs / 24 threads et 16 cœurs / 32 threads. TecLab a testé les trois puces en les associant à une carte graphique NVIDIA RTX 2080 Ti. Le Core i9-10900K prend place sur une carte mère Z490. Les Ryzen 9 3900X et Ryzen 3950X, sur une carte mère X570. Les trois processeurs fonctionnent avec 16 Go de mémoire.

Un Core i9-10900K au niveau, mais gourmand

En dépit de son nombre de cœurs moindre, le Core i9-10900K est au coude-à-coude avec le Ryzen 9 3900X et même parfois devant. Sa capacité à atteindre 5,3 GHz sur un cœur et 4,9 GHz sur l’ensemble de ses cœurs joue en sa faveur. Logiquement, dans les applications multi-threads, le Ryzen 9 3950X prend le large grâce à ses 16 cœurs.

En revanche, sur le plan de la consommation et de l’efficacité énergétique, les puces d’AMD s’en sortent mieux que celle d’Intel. Malgré son TDP de 125W, celle-ci a un pic de consommation de 338W. Une valeur de seulement 306W pour le Ryzen 3950X.

Enfin, dernier critère à prendre en considération, et non des moindres, celui du prix. Actuellement, un Ryzen 9 3950X se négocie environ 870 euros. Un Ryzen 9 3900X, 500 euros. Selon les estimations, on devrait trouver le Core i9-10900K dans les boutiques à un tarif compris entre 570 et 600 euros.

Source : bilibili