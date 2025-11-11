Le menu Démarrer de Windows 11 fait peau neuve : découvrez le nouveau design

Microsoft déploie cette semaine une mise à jour majeure de Windows 11 qui introduit un menu Démarrer entièrement repensé, plus fluide, adaptable et organisé par catégories.

Microsoft déploie cette semaine une importante mise à jour de Windows 11 dans le cadre du traditionnel Patch Tuesday de novembre. Parmi les nouveautés, la plus visible concerne le menu Démarrer, qui adopte un nouveau design plus modulable et mieux organisé.

Le menu Démarrer repensé

La principale évolution concerne l’apparition d’un menu Démarrer déroulant, permettant d’afficher l’ensemble des applications directement sur la page d’accueil, sans passer par le bouton « Toutes les applications ». Le but : rendre l’accès aux logiciels plus fluide, notamment pour les utilisateurs disposant de nombreux programmes installés.

Sous la section des applications épinglées et des recommandations, Microsoft introduit également une catégorisation automatique des applications. Les logiciels seront regroupés par type : par exemple, un groupe « Productivité » pourra rassembler les navigateurs web et la suite Microsoft 365, tandis que les applications non classées seront placées dans un dossier « Autres ».

Image : Lifehacker

Ces catégories sont créées automatiquement dès qu’au moins trois applications similaires sont détectées. Pour l’instant, les utilisateurs ne peuvent pas personnaliser ou renommer ces groupes. Il sera toutefois possible de revenir à l’affichage classique en grille, avec les applications listées de A à Z.

Une interface adaptative selon la taille de l’écran

Le nouveau menu Démarrer s’adapte désormais à la taille de l’écran. Sur les grands écrans, il affichera huit colonnes d’applications épinglées, six recommandations et quatre colonnes de catégories. Sur les appareils plus compacts, la disposition passera automatiquement à six colonnes d’applications, quatre recommandations et trois catégories.

Les utilisateurs souhaitant un affichage plus épuré pourront désactiver les recommandations dans les paramètres de personnalisation, afin d’agrandir la zone consacrée aux applications installées. Cette option est accessible dans : Paramètres > Personnalisation > Démarrer.

D’autres améliorations au programme

La mise à jour de novembre apporte également plusieurs ajustements mineurs à l’ensemble du système :

L’icône de batterie peut désormais afficher le pourcentage de charge et un indicateur de couleur selon le niveau restant.

peut désormais afficher le et un selon le niveau restant. L’Explorateur de fichiers remplace la section « Accès rapide » par un nouvel espace baptisé « Recommandé » , destiné à mettre en avant les fichiers récemment utilisés ou pertinents.

remplace la section « Accès rapide » par un nouvel espace baptisé , destiné à mettre en avant les fichiers récemment utilisés ou pertinents. Voice Access et Click to Do, les outils d’accessibilité vocale et d’automatisation, bénéficient eux aussi de plusieurs améliorations fonctionnelles.

Une évolution progressive de l’interface de Windows 11

Ce remaniement du menu Démarrer s’inscrit dans une série de changements amorcés depuis plusieurs mois au sein de Windows 11, visant à uniformiser l’interface et à améliorer la productivité. Déjà proposée dans les versions bêta du système, cette refonte devient désormais accessible à tous les utilisateurs via la mise à jour de novembre.

Microsoft n’a pas précisé de calendrier pour les futures évolutions du menu Démarrer, mais laisse entendre que des options de personnalisation supplémentaires pourraient être envisagées dans les prochaines versions du système.