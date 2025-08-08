Windows 11 pour moins de 20 € ? Découvrez comment transformer votre PC sans vous ruiner

Vous voulez profiter de l’été pour remettre de l’ordre dans votre PC et lui offrir un petit coup de jeune ? Les offres d’été de VIP-URCDkey sont là pour ça. Elles vous permettent de profiter de prix imbattables quelle que soit la version de Windows que vous convoitez.

Pendant cette période estivale, VIP-URCDkey propose une série d’offres incontournables : une excellente occasion d’acheter des licences Microsoft authentiques à vie à des prix très réduits. Windows 11 Pro est à seulement 18 €, tandis que Windows 10 LTSC 2021 ne coûte que 9 €. C’est une opportunité fantastique pour ceux qui souhaitent mettre à niveau leur PC sans se ruiner.

🔥 Économisez 240 € sur Windows 11 Pro !

Alors que les licences officielles sur le site web de Microsoft coûtent jusqu’à 259 €, les soldes du mois d’août de VIP-URCDKEY vous permettent d’économiser jusqu’à 93 %, ce qui en fait l’une des options les plus abordables que vous puissiez trouver.

De plus, avec les rumeurs qui circulent sur une arrivée possible de Windows 12, il est essentiel de disposer d’une clé Windows 11 valide et activée pour pouvoir effectuer facilement les futures mises à jour. Et ce n’est pas tout : pendant les soldes du mois d’août, vous pouvez également bénéficier de réductions importantes sur les suites Office, y compris les versions 2016 et 2019, parfaites pour le travail ou les études.

Pour rendre l’offre encore plus intéressante, les lecteurs de Tom’s Hardware bénéficient d’un code exclusif « TOMS25 » à appliquer lors du paiement pour obtenir une réduction supplémentaire de 30 %. Ne manquez pas cette offre spéciale du mois d’août !

Microsoft Windows

Microsoft Office

Office2019 Professional Plus Lifetime : 51,07€ (au lieu de 72,97€) avec le code TOMS25

Office2016 Professional Plus Lifetime : 25,76€ (au lieu de 36,80€) avec le code TOMS25

Autres offres populaires

Windows LTSC, c’est quoi ?

Windows LTSC est une version de Windows spécialement conçu pour les environnements qui ont besoin d’une stabilité totale. Ainsi, elle n’embarque aucun logiciel superflu ni fonction inutile. Ces mises à jour sont minimales et seulement axées sur la sécurité. Vous ne risquez donc pas de déclencher de l’instabilité après une mise à jour pour des fonctions dont vous n’avez pas vraiment besoin.

Vous profitez d’un support de longue durée de la part de Microsoft pour tout ce qui concerne la sécurité. La version LTLC 2021, par exemple, est assurée de profiter de mises à jour jusqu’en 2031 !

Comment installer Windows LTSC ?

Télécharger la version choisie sur le site officiel: https://massgrave.dev/windows_ltsc_links

Créez une clé USB d’installation avec Rufus : https://rufus.ie/en/

Installez Windows LTSC sur votre ordinateur et utilisez la clé numérique achetée sur VIP-URCDKEY avec le code TOMS25 qui vous donne droit à 30% de réduction !



Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URCDKEY.