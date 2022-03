Le NVIDIA Reflex rapplique dans Shadow Warrior 3 et Ready or Not

Une réduction de la latence de 56 % dans Shadow Warrio 3, de 42 % dans Ready or Not.

NVIDIA annonce l’arrivée du NVIDIA Reflex sur les jeux Shadow Warrior 3 et Ready or Not. Selon les mesures effectuées par l’entreprise, l’activation de Reflex dans Shadow Warrior 3 réduit la latence du système jusqu’à 56 % ; de 42 % dans Ready or Not. D’autre part, le Reflex Analyzer est géré par une paire d’écrans G-SYNC et deux souris supplémentaires.

Vous ignorez ce qu’est NVIDIA Reflex ? Voici une petite leçon enseignée par le professeur NVIDIA : « NVIDIA Reflex est une suite de technologies qui optimise et mesure la latence du système dans les jeux compétitifs. Elle apporte un avantage compétitif aux joueurs, en réduisant la latence du système pour que les actions soient plus rapides, en rendant les joueurs plus compétitifs dans les matchs multijoueurs et en rendant les titres solo plus réactifs. Reflex est disponible dans les jeux multijoueurs et esports les plus populaires ». Contrairement au DLSS, privilège des cartes RTX, toutes les cartes graphiques GeForce depuis la série GTX 900 prennent en charge cette technologie.

Shadow Warrior 3

Le titre est décidément chouchouté par NVIDIA. Il profitait déjà du DLSS (Deep Learning Super Sampling) depuis quelques semaines. Le DLSS améliore les performances jusqu’à 68 %, toujours d’après NVIDIA.

Ready or Not

Dans le jeu de tir coopératif Ready or Not de VOID Interactive, les gains apportées par le NVIDIA Reflex sont légèrement inférieures à ceux obtenus dans Shadow Warrior 3. La réduction de la latence est quand même de 42 %.

Deux écrans et deux souris supplémentaires compatibles Reflex Analyzer

Le NVIDIA Reflex Analyzer sert « à mesurer la latence entre le clic et le photon ». NVIDIA explique : « En utilisant GeForce Experience et la technologie compatible intégrée dans les souris et les écrans Reflex, la latence peut être mesurée, les joueurs peuvent modifier leur configuration, puis tester à nouveau pour confirmer que la latence est encore réduite ». Démonstration en vidéo :

Les deux nouveaux écrans compatibles Reflex Analyzer sont l’AOC AG254FG et le Viewsonic XG271QG ; les souris, l’Alienware Wired Gaming Mouse AW320M et la ROCCAT Kone XP Gaming Mouse.



Source : CP NVIDIA