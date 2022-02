NVIDIA : plus de 150 jeux compatibles DLSS, et des touches de clavier à gagner

NVIDIA fait régulièrement le point sur l’adoption de sa technologie DLSS (deep learning super sampling). En octobre 2021, l’entreprise annonçait que sa méthode de super-échantillonnage par Deep Learning était prise en charge par 120 jeux et applications. Aujourd’hui, elle nous apprend que ce nombre a atteint les 150 ; et cela ne concerne que les jeux. Par ailleurs, la société organise un concours NVIDIA GeForce RTX Keycap Giveaway.

Concernant le DLSS, la firme écrit dans son communiqué de presse que « le NVIDIA DLSS accélère désormais les performances avec une qualité d’image sans compromis dans plus de 150 jeux, avec Dying Light 2 Stay Human, Phantasy Star Online 2 New Genesis et Sifu parmi les derniers jeux pris en charge en février ».

Les nouveaux titres compatibles DLSS sont Dying Light 2 Stay Human, Martha Is Dead (disponible le 24 février), Phantasy Star Online 2 New Genesis, SCP : Pandemic (disponible le 22 février), Supraland Six Inches Under, Sifu et enfin Shadow Warrior 3 (disponible le 1er mars). Plus de détails ici.

NVIDIA prépare également la sortie de jeux attendus en publiant un nouveau pilote Game Ready qui apporte des optimisations day 0 pour Elden Ring, Destiny 2 : The Witch Queen, GRID Legends et Total War : Warhammer III.

Dying Light 2 : le FSR délibérément bridé pour le rendre moins convaincant que le DLSS ?

Concours communautaire GeForce RTX Keycap

À propos du concours communautaire GeForce RTX Keycap, NVIDIA met en jeu des touches customisées pour claviers. Ces touches grises affichant fièrement « RTX On ».

« Pour célébrer les GeForce RTX, l’équipe GeForce de NVIDIA a produit une quantité limitée de keycaps personnalisés à offrir à la communauté GeForce tout au long de l’hiver et du printemps 2022. »

Pour tenter d’obtenir une touche, inutile de sortir la carte bancaire pour l’instant, puisque tout se passe sur les réseaux sociaux de NVIDIA (Twitter, Facebook, Instagram).

GeForce RTX 3090 Ti : où est passée la carte annoncée par NVIDIA ?