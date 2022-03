GeForce Now : NVIDIA propose désormais l’abonnement RTX 3080 au mois

NVIDIA fait plusieurs annonces au sujet de son service de cloud gaming GeForce Now. Déjà, comme chaque jeudi, la société dévoile les jeux qui rejoignent le service dans la journée. Mais NVIDIA lance également une formule d’abonnement mensuelle pour son offre RTX 3080. Jusqu’ici, il fallait souscrire obligatoire pour une période de six mois facturée 99,99 euros.

NVIDIA a présenté sa formule RTX 3080 en octobre 2021 et l’a lancée en décembre. Cet abonnement autorise du 1440p à 120 images par seconde et étend la durée maximale des sessions à 8 heures (contre 6 heures pour la formule « Prioritaire »). La puissance des serveurs est également accru : le rendu est équivalent à celui offert par une GeForce RTX 3080, contre une GeForce RTX 2080 pour l’abonnement « Prioritaire ».

Les SuperPods GeForce Now de NVIDIA s’appuient sur des processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO

20 euros par mois ou 100 euros pour 6 mois

L’abonnement RTX 3080 imposait de débourser 100 euros d’un coup pour six mois. Cette somme équivaut à 16,67 euros par mois. Désormais, vous pouvez donc également opter pour un forfait mensuel. Le prix est de 19,99 euros par mois, sans engagement. C’est deux fois le tarif de l’abonnement Prioritaire (9,99 euros par mois). N’hésitez pas à consulter notre test de l’offre GeForce Now RTX 3080 pour savoir si ce surcoût nous parait justifié, ou non.

11 jeux ajoutés cette semaine

Concernant le catalogue de jeux, il accueille onze titres cette semaine. Certains figurent dans la liste des jeux prévus en mars révélée la semaine dernière, mais pas tous.

Buccaneers! (Nouvelle sortie sur Steam)

Distant Worlds 2 (Nouvelle sortie sur Steam)

Ironsmith Medieval Simulator (Nouvelle sortie sur Steam)

Bus Driver Simulator (Steam)

Martha is Dead (Steam)

Survival Quiz CITY (Steam)

Destiny 2 : The Witch Queen Delux Edition (Steam)

SCP : Pandemic (Steam)

AWAY : The Survial Series (Epic Games Store)

Need for Speed HEAT (Steam et Origin)