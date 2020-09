Le ray tracing RTX à l’honneur dans une nouvelle vidéo du FPS spatial Boundary

En décembre dernier, NVIDIA dévoilait une liste de 6 nouveaux jeux ray tracing, parmi lesquels le FPS spatial Boundary développé par Surgical Scalpels. Le mois suivant, le studio livrait une première vidéo de démonstration tout en ray tracing. L’équipe présente une inédite démo de présentation intitulée Boundary: Raytracing Benchmark.

Celle-ci bénéficie de ray tracing intégral. Frank Mingbo Li, directeur technique de Surgical Scalpels, explique : « en tant qu’équipe nous nous sommes toujours efforcés d’apporter un degré de réalisme proche du monde réel pour amener Boundary à un tout autre niveau. L’éclairage global en temps réel est la caractéristique principale du ray tracing de cette vidéo. Grâce à ces technologies visuelles, nous pouvons certainement aller plus loin que notre état graphique actuel. Cela nous permettra d’être plus réalistes et plus précis ».

Un lancement dans les prochains mois ?

Précisons que Boundary a notamment remporté le concours DXR Spotlight de 2019. Si à l’époque, il était supposé sortir en milieu d’année 2020, il n’y a pour l’instant aucune date d’annoncée. La page Steam du jeu indique toutefois un « lancement proche ». De plus, elle contient également les configurations minimale et recommandée préconisées.

Il faut au minimum un processeur Intel i5-6400 associé à une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660/NVIDIA GeForce GTX 1050 et 8 Go de RAM ; idéalement, un Intel i7-4770K couplé à une carte NVIDIA GeForce GTX 1060 et 16 Go de RAM. Des recommandations un peu étonnantes pour un titre ray tracing, puisque ne figurent pas les cartes RTX 2000 et bientôt RTX 3000 de NVIDIA, pourtant indispensables pour profiter de cette technologie.

Enfin, au-delà de l’aspect visuel, sachez que « Boundary est un jeu de tir tactique multijoueur dans l’espace qui place les joueurs dans le rôle d’un astronaute lourdement armé, appelé astropérateur, s’engageant dans des combats féroces en équipe contre d’autres équipes en gravité zéro ».