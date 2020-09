Un splendide remake de Star Wars Episode 1 : La Menace Fantôme sous Unreal Engine 4

Depuis plusieurs mois, un dénommé Jorge Barros travaille sur un remake de Star Wars Episode 1 : La Menace Fantôme sous le moteur Unreal Engine 4. Le projet est désormais terminé et voici le résultat.

L’auteur publie deux vidéos et plusieurs images afin d’illustrer sa création. Comme en atteste la deuxième vidéo, contrairement à d’autres réalisations telles que celle de Cordell Felix sur The Legend of Zelda Majora’s Mask par exemple, il s’agit ici de véritables scènes jouables en temps réel.

Révélateur des prochains jeux Star Wars ?

Vous en conviendrez, tout ceci est assez bluffant ; d’autant plus si l’on considère que c’est l’œuvre d’une seule personne. Cela donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un prochain jeu Star Wars sous Unreal Engine 4 sur Xbox Series X ou PlayStation 5.

Hélas, il faut pour l’instant se contenter d’admirer. En effet, Jorge Barros n’a pas rendu sa création accessible, bien qu’il y réfléchisse. Par ailleurs, on ne connait pas la configuration utilisée pour faire fonctionner cette démo.

Source : DSOGaming