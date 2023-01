L’entreprise chinoise Innosilicon dévoile son GPU Fantasy 2, refroidi passivement

Une puissance FP32 de 1,5 TFLOPS, inférieure à celle de la GeForce GTX 1630. Le GPU a toutefois un appétit très mesuré, compris entre 4 et 15 W, et propose une large compatibilité logicielle.

À l’occasion des China Chip Excellence Awards, Innosilicon a présenté sa carte graphique Fantasy / Fenghua 2, couronnée du prix China Chip Excellent Technology Innovation Product Award. Cette carte graphique appartient à la même famille que la Fantasy 1 dévoilée en novembre 2021.

Les photos publiées par Löschzwerg sur Twitter montrent un GPU refroidi passivement. Contrairement à ce que sa numération laisse penser, il ne s’agit pas d’une version améliorée de la Fantasy 1, mais plutôt d’un modèle à faible consommation : son TGP est compris entre 4 et 15 W. La société avait annoncé cette référence en août 2022. Elle précisait à l’époque que cette Fantasy II pouvait supporter 2, 4, ou 8 Go de VRAM LPDDR4/4X/5/5X avec un taux de transfert de 10 GT/s. Le GPU utilise une interface PCIe 3.0 x8 et a une performance théorique FP32 de 1,5 TFLOPS, soit inférieure à celle de la NVIDIA GeForce GTX 1630 (1,8 TFLOPS).

Carte graphique Fantasy II Fantasy I Type A Fantasy I Type B Nombre de GPU 1 1 2 Performance FP32 1,5 TFLOPS 5 TFLOPS 10 TFLOPS Performance INT8 12 TOPS 25 TOPS 50 TOPS Taux de pixels 48 GPixel/s 160 GPixel/s 320 GPixel/s TGP (Total Graphics Power) 4W – 15W 20W – 50W ?

GPU PowerVR

Vous l’aurez compris, ce GPU grand public PowerVR n’est pas un monstre de puissance fait pour jouer en Ultra 8K RTX et autres joyeusetés. Compatible avec les APU OpenGL, Vulkan, et DirectX et supportant les systèmes d’exploitation Windows, Linux mais également Android, il satisfait aux « besoins quotidiens » des usagers selon Innosilicon.

Malgré une première annonce qui remonte maintenant à plusieurs mois, ce GPU resterait une espèce rare en Chine. Il y a donc très peu d’informations le concernant.

Source : Tom’s Hardware US