Innosilicon détaille son GPU dédié Fantasy 1 : jusqu’à 32 Go de GDDR6X

À l’occasion de la Fantasy One GPU Product Press Conference, l’entreprise chinoise Innosilicon a dévoilé son premier GPU dédié baptisé Fantasy One. Le GPU a été conçu en partenariat avec Imagination Technologies. Il adopte une conception à plusieurs chiplets. Il semblerait que la Fenghua 1 dévoilée il y a quelques jours s’appuyait déjà sur ce GPU Fantasy One.

Selon les données fournies par Innoslicon, le GPU délivre jusqu’à 5 TFLOPS de puissance de calcul simple précision et a taux de remplissage de texture de 160 GPixel/s. Il est susceptible de prendre en charge jusqu’à 16 Go de mémoire GDDR6X à 19 Gbit/s ; une faculté jusqu’ici réservée aux RTX 3000 haut de gamme de NVIDIA. En revanche, ce support de la mémoire GDDR6X se fait via une interface mémoire de 128 bits, ce qui limite la bande passante à 304 Go/s. Les sorties d’affichage comprennent du DisplayPort 1.4, du HDMI 2.1 et du VGA.

Une variante de ce GPU, appelé Type B (contre Type A pour le premier), consiste en une solution à deux GPU Fantasy One interconnectés via la technologie Innolink. Cette association délivrerait une puissance de calcul simple précision de 10 TFLOPS et un taux de remplissage de 320 GPixel/s. Elle est apte à collaborer avec 32 Go de GDDR6X, toujours sur un bus de 128 bits par GPU.

Plusieurs cartes graphiques

Ces GPU équipent pour l’instant quatre cartes graphiques arborant des conceptions et des systèmes de refroidissement hétéroclites : les modèles jaune et marron semble les plus minimalistes tandis que le modèle aux trois ventilateurs bleus est probablement le plus haut de gamme. Toutes ces cartes utilisent une interface PCIe 4.0 x16. Le GPU Fantasy One gère les API OpenGL, OpenCL, Vulkan et DirectX, sans que l’on sache quelles versions.

Les performances de ces cartes ne sont pas connues pour le moment. Enfin, Innosilicon a indiqué travailler sur des GPU Fantasy 2 et 3. Ils doivent profiter d’une gravure en 5 nm et sortir l’année prochaine.

Sources : WCCFTech, VideoCardz