La carte graphique chinoise Fenghua 1 n’est pas effrayée par le benchmark GFXBench

À la mi-novembre, Xindong Fenghua et Innosilicon présentaient Fenghua 1, un GPU dédié 100 % chinois, ensuite présenté un peu plus en détail à l’occasion de la Fantasy One GPU Product Press Conference. Stewart Randall, qui travaille pour TechNode, a partagé sur son compte Twitter une vidéo de la carte graphique Fenghua 1 d’Innosilicon en fonctionnement.

Dans la – courte – vidéo partagée par Stewart Randall, on voit la Fenghua 1 à l’épreuve du benchmark GFXBench. Hélas, le compteur d’images par seconde n’apparaît pas à l’écran. Les conditions exactes du test et le matériel utilisé restent eux aussi mystérieux. Mais à l’évidence, la Fenghua 1 est opérationnelle.

Jing Jiawei JM9 : des GPU chinois qui rivalisent avec une GTX 1080

Le modèle à trois ventilateurs

Les spécifications exactes et surtout les performances de la carte restent assez floues. Il est question de deux variantes de GPU, les Type-A et Type-B, le deuxième étant essentiellement une conception dual-GPU. Les performances théoriques sont de 5 TFLOPS FP32 pour le Type-A et de 10 TFLPOS FP32 pour le Type-B. Pour la comparaison, une GeForce RTX 2060 6 Go affiche 6,45 TFLOPS tandis qu’une GeForce RTX 3060 atteint 12,74 TFLOPS.

Stewart Randall a également publié un cliché d’une carte graphique Fenghua 1. Il s’agit de l’unique modèle à trois ventilateurs sur les quatre dévoilés par Innosilicon fin novembre. En conséquence, on suppose que cette solution, la plus haut de gamme de la série, héberge un GPU Type-B.

Les cartes Fenghua 1 utilisent une interface PCIe 4.0 x16 et possèdent jusqu’à 16 Go de GDDR6/GDDR6X sur un bus de 128 bits, offrant une bande passante maximale de 304 Go/s. Rien n’a filtré concernant leur consommation. Par ailleurs, les cartes supportent les API OpenGL, OpenCL, Vulkan et DirectX. Enfin, en matière de connectique, elles mettent à disposition des ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4.

Quelques GPU auraient été expédiés à des partenaires et seront donc prochainement mis en vente en Chine. Nous ignorons à quels tarifs.

