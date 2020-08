Les cartes graphiques Navi d’AMD affichent un taux de retour plus élevé que les cartes Turing de NVIDIA

Voici des informations au sujet de la fiabilité des cartes graphiques NVIDIA et AMD publiées par le revendeur allemand Mindfactory. Le détaillant a dévoilé son taux de RMA (Return Merchandise Authorization) des cartes graphiques des deux entreprises. Malheureusement pour AMD, son matériel semble moins fiable que celui de NVIDIA. En revanche, la RTX 2080 Ti hérite du titre peu glorieux de référence avec le taux RMA le plus élevé.

Les données recueillies par le site allemand concernent les cartes à partir de la GeForce GTX 1660 Ti pour NVIDIA et de la Radeon RX 5500 XT pour AMD. En tout, elles couvrent 44 100 cartes AMD et 76 280 cartes NVIDIA. Cela donne déjà une petite indication sur la préférence des consommateurs allemands. Selon Mindfactory, 1452 cartes AMD ont été retournées, contre 1607 pour NVIDIA. Par rapport aux chiffres de ventes mentionnés ci-dessus, cela représente un taux RMA de 3,3 % pour AMD et de 2,1 % pour NVIDIA.

Si l’on examine les données plus en détails, on constate que du côté d’AMD, les problèmes touchent principalement les RX 5700 et RX 5700 XT. En effet, elles comptabilisent toutes les deux un taux RDMA de 3,6 %, contre 2 % et 0,9 % respectivement pour les RX 5600 XT et RX 5500 XT. Les valeurs sont plus homogènes du côté de NVIDIA, bien que la RTX 2080 Ti soit la plus mauvaise élève avec un taux de RMA de 5,3 %. Enfin, en ce qui concerne les marques, les cartes PowerColor sont les plus à risque du côté d’AMD ; les Palit du côté de NVIDIA.

Bien sûr, ces statistiques ne sont qu’indicatives. Mindfactory ne donne pas de détails sur les motifs des RMA, et les chiffres globaux moins flatteurs pour AMD proviennent peut-être des soucis de pilotes qui ont affectés les RX 5700 et RX 5700 ; soucis corrigés par la suite, ce qui expliquerait le taux de RMA nettement plus faibles des RX 5500 XT commercialisées plus tardivement.

Source : Tom’s Hardware US