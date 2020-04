Les GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition atteignent les 6000 dollars !

En février, NVIDIA avait teasé une carte RTX aux couleurs de Cyberpunk 2077 avant de dévoiler officiellement sa GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. Ce modèle se limite à 200 exemplaires. La rareté faisant le prix, certaines cartes sont désormais en vente à des prix exorbitants : jusqu’à 6000 dollars, soit environ 5550 euros.

C’est nettement plus que la valeur d’une RTX 2080 Ti traditionnelle, laquelle tourne aux alentours des 1300 euros. Rappelons que sur les 200 modèles,77 ont été gagnés via un jeu concours. On pensait à l’époque que NVIDIA distribuerait la fin du stock de la même manière, mais selon le site TechPowerUp, la firme a finalement mis en vente les 133 cartes restantes à un tarif initial de 1100 dollars.

À l’intérieur, une RTX 2080 Ti comme les autres

Actuellement, il est possible d’acheter un exemplaire contre 4250 dollars sur ebay, soit environ 3900 euros. Pour cette modique somme, vous obtenez une carte ornée d’un linceul jaune au couleurs de Cyberpunk 2077. Les spécifications sont les mêmes que pour toutes les autres RTX 2080 Ti, à savoir 4352 cœurs CUDA, 544 cœurs Tensor, 68 cœurs RT et 11 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 352 bits. Enfin, les fréquences sont de 1350 MHz et 1635 MHz (base / Boost).

Quant à Cyberpunk 2077, rappelons que le jeu sortira en septembre et qu’il sera disponible sur GeForce Now dès son lancement.