LG Signature OLED T : la TV transparente du futur ou simple gadget glorifié ?

©LG

Après s’être essayé aux écrans pliants, LG revient en force à l’occasion du CES 2024 pour présenter une genre de télévision encore très peu répandue. Il ne s’agit pas de TV QD-OLED ou IPS mais plutôt de téléviseurs OLED transparents.

Si cela n’est pas nouveau, Xiaomi avait déjà montré ce genre de technologie précédemment avec ses Mi TV LUX 55″ Transparent Edition, c’est la première fois que LG dévoile un écran de cette sorte.

Un téléviseur transparent à la discrétion absolue ?

La nouvelle TV Signature OLED T de 77 pouces est donc un téléviseur inédit dont la particularité est d’être quasiment intégralement transparente. Elle n’est pas non plus invisible mais se rapproche très fortement d’un simple panneau de verre. Cette TV est donc incroyablement discrète et permet aux utilisateurs de voir à travers.

La Signature OLED T dispose néanmoins d’un petit bandeau opaque permettant d’afficher des informations en continu, comme les dernières nouvelles ou encore la météo. Celui-ci reste relativement sobre et ne devrait pas dénaturer l’effet recherché par LG.

Évidemment, le téléviseur peut se comporter comme n’importe lequel des meilleurs TV OLED moderne grâce à un mode opaque qui augmente le contraste de l’écran. Cela à pour effet de faire perdre sa transparence à la Signature OLED T pour la rendre plus conventionnelle.

Selon LG le point fort de cette télévision est qu’elle peut être placée n’importe où dans l’habitation de l’utilisateur. En effet la TV est compatible avec la technologie in-house Zero Connect Box de LG ce qui lui permet de s’affranchir de tout câble. Cela permet au téléviseur de véritablement se fondre dans le décor sans fils qui dépassent.

©LG

La Signature OLED T est-elle un gadget futuriste potentiellement trop cher ?

En revanche, si cette technologie peut faire rêver par son côté futuriste, il est possible de remettre en question son utilité. Sans un mode opaque performant et une capacité à servir de téléviseur normal, la Signature OLED T pourrait être très gadget et ne servir que de vitrine glorifiée.

De plus LG n’a pas donné plus d’information sur la Signature OLED T. Ainsi il est impossible de connaître ni sa date de sortie ni son prix (hormis un vague mi-2024). En espérant que le constructeur ne s’inspire pas de Xiaomi et de la Mi TV LUX en vendant sa nouvelle télé plus de 6000 euros mais s’agissant d’un produit “Signature” de LG il faut s’attendre au pire.