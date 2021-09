Lian Li lance le Q58, un boîtier dont le volume est de 14,5 litres

Quelques jours seulement après avoir présenté son boîtier O11 AIR MINI, Lian Li dévoile un autre modèle, le Q58. S’il se décline lui aussi en deux versions, l’une noire l’autre blanche, la comparaison s’arrête là. En effet, ce boîtier petit format d’un volume de 14,5 litres n’accepte que des cartes mères Mini-ITX.

Les dimensions du châssis sont de 170 x 342 x 250 mm. Il s’avère quand même suffisamment spacieux pour accueillir une alimentation ATX dont la longueur n’excède pas les 160 mm, bien qu’un tel bloc entrave les options de refroidissement et de stockage. Avec une alimentation SFX, ce Lian Li Q58 autorise l’installation de trois ventilateurs en tout, dont deux de 140 mm, ou d’un radiateur jusqu’à 280 mm ; avec un bloc ATX, il faut composer avec deux turbines et des radiateurs de 120 mm au maximum. Une alimentation ATX limite également les emplacements 2,5 pouces et 3,5 pouces : le châssis ne permet alors d’installer que deux solutions 2,5 pouces, contre quatre de 2,5 pouces, dont une compatible 3,5 pouces, avec un bloc SFX.

320 mm pour la carte graphique, 67 mm pour le ventirad

Concernant la longueur maximale de la carte graphique, c’est 320 mm de long dans tous les cas (sur trois slots). D’ailleurs, le GPU se positionne verticalement à l’aide d’un riser. Le format de l’alimentation n’a pas non plus d’effet sur la hauteur maximale du ventirad, fixée à 67 mm.

Les panneaux latéraux de ce boîtier recouvrent la moitié de l’espace et sont en verre trempé ou en mesh ; à l’utiliseur de choisir la disposition. Lian Li vend des panneaux type mesh à l’unité. Par ailleurs, le boîtier propose deux ports USB 3.0, un port USB 3.1 Type-C et du jack audio en façade.

L’entreprise n’a pas encore référencé ce modèle Q58 sur son site. Il sera disponible en Europe à partir du mois prochain. Du côté des tarifs, le modèle blanc est légèrement plus onéreux que le modèle noir ; apparemment, les prix en euros correspondent à ceux affichés en dollars.