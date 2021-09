Lian Li présente son boîtier O11 AIR MINI

Nouveau boîtier chez Lian Li, le O11 AIR MINI. Disponible en noir (modèle O11AMX) et blanc (O11AMW), il peut héberger une carte mère E-ATX (Max 280 mm) / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX grâce à son panneau arrière modulaire. Le châssis bénéficie d’une conception à double compartiment. Il mesure 400 x 288 x 384 mm. Il arbore un panneau latéral en verre trempé de 4 mm d’épaisseur et une façade mesh de 0,8 mm. Les autres battants sont en aluminium et font également 4 mm d’épaisseur.

Ce O11 AIR MINI est suffisamment spacieux pour un ventirad de 170 mm de haut, une carte graphique de 362 mm de long et une alimentation de 200 mm de profondeur. Pour le stockage, il propose 6 emplacements 2,5 pouces dont quatre sont convertibles en 3,5 pouces.

Ventilateurs et radiateurs

En matière de refroidissement, le châssis autorise une paire de ventilateurs de 120 mm ou de 140 mm en façade ; trois turbines de 120 mm ou deux de 140 mm au niveau du top ; une paire de ventilateurs 120 mm sur le côté ; deux ventilateurs de 120 mm ou 140 mm dans la partie inférieure ; un ventilateur de 120 mm à l’arrière. Lan Li livre le boîtier avec trois ventilateurs PWM préinstallés : une paire de 140 mm et une unique turbine de 120 mm. Le support radiateur se limite à des modèles de 280 mm au maximum. La connectique en façade se compose de deux ports USB 3.0, d’un port USB 3.1 Type-C, du jack audio.

Lian Li vend son O11 AIR MINI version noire au prix de 109,99 dollars. La version blanche coûte un peu plus cher, 119,99 dollars. En outre, l’entreprise propose un accessoire pour panneau arrière permettant de positionner le GPU verticalement en noir, blanc, avec câble de montage PCIe 3.0 et PCIe 4.0.