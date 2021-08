InWin lance son 309 Gaming Edition, dont la façade sert désormais à jouer

InWin annonce la commercialisation de son boîtier 309 Gaming Edition. C’est une version actualisée de l’InWin 309 lancé il y a deux ans et dont vous pouvez lire un test ici. Cette mouture 2021, présentée le mois dernier, arbore toujours une façade illuminée par 144 diodes ARGB. Seulement désormais, cette façade permet de s’adonner à trois jeux par le biais d’une manette rétro.

Les trois jeux sont BLOX, 309 Racing et Magi Jump. BLOX consiste à pivoter les BLOX pour remplir une ligne horizontale et ainsi les faire disparaître. 309 Racing est un jeu de course dans lequel vous devez « éviter les voitures qui arrivent et manœuvrer autour sur une route recouverte de tâches d’huile tout en essayant d’arriver sur la ligne d’arrivée dans les temps ». Enfin, dans Magi Jump, vous devez « collecter les fruits dorés tout en évitant les fruits empoisonnés et les attaques d’un poulet fou ». Pour profiter de ces titres, le boîtier est livré avec une manette au design classique.

Un poulet et une girafe virtuels

Parmi les autres excentricités de ce 309 Gaming Edition, mentionnons la présence d’un microphone intégré. S’il permet un éclairage interactif, méfiez-vous du poulet et de la girafe virtuels « qui réagissent au bruit ». La recommandation d’InWin : « Ne soyez pas trop bruyant ou tout deviendra fou ! »

Par ailleurs, ce 309 Gaming Edition embarque quatre ventilateurs InWin Saturn ASN120 préinstallés. Chaque turbine fournit un débit d’air de 77,17 CFM à un niveau sonore de 25 dBA. Il est possible d’ajouter trois ventilateurs supplémentaires.

Pour en revenir à des considérations plus courantes, sachez que ce boîtier moyen tour mesure 553 x 238 x 500 mm et pèse 13,7 kg. Il accepte une carte mère au format E-ATX (12 x 13 pouces), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX ; une carte graphique longue de 350 mm ; un dissipateur CPU haut de 160 mm. Il offre deux emplacements 2,5 / 3,5 pouces et deux autres de 2,5 pouces.

Le prix n’est pas connu pour le moment.