L’impact du FidelityFX Super Resolution d’AMD sur la qualité d’image

Hier, AMD a mis à disposition son FidelityFX Super Resolution par le biais de son pilote 21.6.1. La technologie est actuellement prise en charge par 7 jeux : 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, Terminator: Resistance et The Riftbreaker. AMD annonce un nombre d’IPS multiplié par 2,4 en 4K en mode « Performance » en moyenne. Si un meilleur framerate est toujours bon à prendre, reste surtout à découvrir si cela se fait au détriment de la qualité visuelle.

Pour le découvrir, le site Tom’s Hardware US a appliqué le FSR à deux jeux, Godfall et Terminator : Resistance. Pour l’instant, il n’est pas possible d’effectuer une comparaison directe avec le DLSS de NVIDIA sur un même titre ; en effet, aucun jeu n’est compatible avec les deux technologies. Néanmoins, nos confrères ont jugé bon d’inclure quelques captures de Cyberpunk 2077 avec DLSS afin de jauger de l’impact des deux techniques sur le rendu. Dans tous les cas, pour avoir un aperçu complet du DLSS, nous invitons à consulter notre dossier consacré au DLSS.

Facteurs d’échelle

Tout d’abord, voici les facteurs d’échelle du FSR dans différentes définitions en fonction du réglage choisi.

Réglages FSR Facteur d’échelle 4K Input 1440p Input 1080p Input Ultra Quality 1.3X 2954×1662 1970×1108 1477×831 Quality 1.5X 2560×1440 1706×960 1280×720 Balanced 1.7X 2259×1270 1506×847 1130×635 Performance 2.0X 1920×1080 1280×720 960×540

Comme expliqué par AMD, en pratique, le FSR « utilise un algorithme avancé de reconstruction des bords pour analyser les caractéristiques de l’image source et les recréer dans une résolution cible supérieure. Une passe dite de sharpening est également appliquée pour améliorer la qualité de l’image et faire ressortir les détails des textures ». Pour résumer simplement et en quelques mots, le procédé consiste à effectuer une mise à l’échelle vers une résolution plus élevée puis à appliquer un filtre d’accentuation de la netteté ; lequel semble épaulé par le CAS (Contrast Aware Sharpening ou « affinage adaptatif de contraste » en français). Pour rappel, le CAS est l’un des « outils » de l’AMD FidelityFX.

Test : comparatif visuel ultime entre AMD RIS, NVIDIA DLSS, et Freestyle

Comparaisons avec / sans FSR

Trêve de bavardage, place aux comparaisons. Si vous souhaitez effectuer le test à l’aveugle et avoir accès à toutes les images, n’hésitez pas à faire un petit tour sur Tom’s Hardware US.

FSR Off – Crédit : Tom’s Hardware US FSR Ultra Qualité – Crédit : Tom’s Hardware US FSR Performance – Crédit : Tom’s Hardware US

FSR Off – Crédit : Tom’s Hardware US FSR Équilibré – Crédit : Tom’s Hardware US

Dans Godfall, les deux premiers modes de qualité n’altèrent que très peu la qualité visuel ; les modes Équilibré et Performance sont en revanche plus perceptibles.

FSR Off – Crédit : Tom’s Hardware US FSR Équilibré – Crédit : Tom’s Hardware US FSR Ultra – Crédit : Tom’s Hardware US

Dans Terminator : Resistance, le FSR version « Ultra Qualité » offre un rendu très similaire à la version native.

DLSS Off – Crédit : Tom’s Hardware US DLSS Qualité – Crédit : Tom’s Hardware US DLSS Ultra Performance – Crédit : Tom’s Hardware US

Pour terminer, quelques captures d’écran de Cyberpunk 2077 avec le DLSS 2.0.

FidelityFX Super Resolution versus DLSS 2.0, lequel l’emporte ?

Contrairement au FSR, dont le procédé de mise à l’échelle spatiale se limite à l’image affichée, le DLSS de NVIDIA utilise d’autres informations : vecteurs de mouvement, retour d’information temporel des images précédentes ou encore données issues de l’algorithme d’apprentissage automatique. Logiquement, la prise en compte de tous ces paramètres demande une puissance de calcul supplémentaires, fournie par les cœurs Tensor des cartes RTX.

Au niveau du rendu pur, nos confrères donnent l’avantage à la technologie propriétaire de NVIDIA. Sans surprise, la principale force du FSR d’AMD réside dans son caractère open source et cross plateforme. En outre, moins gourmand en ressources, il permettrait d’atteindre une fréquence d’image plus élevée que le DLSS, dont le plus grand appétit peut devenir un facteur limitant. Enfin, précisons que le DLSS est plus ancien (2018) et que sa version 2.0 l’a nettement bonifié ; le FSR est quant à lui tout neuf.